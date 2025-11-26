La solicitud de Cielo Rusinque fue radicada concretamente ante la Sección Quinta del Consejo de Estado, dentro del expediente en el que se analiza si ella cumplía con los requisitos que exigen título profesional y posgrado en modalidad de maestría o doctorado en áreas afines a las funciones del empleo, así como diez años de experiencia profesional.

En el escrito de 5 páginas conocido por Blu Radio, la superintendente de Industria y Comercio solicitó que el Ministerio informe el estado actual del trámite de convalidación de su título en Derecho Constitucional, radicado desde el 30 de noviembre de 2024, y aportó constancia oficial de dicho trámite.

Las pruebas que entregó y pidió Cielo Rusinque en trámite de la demanda que pide sacarla de la SIC

Las pruebas que entregó y pidió Cielo Rusinque en trámite de la demanda que pide sacarla de la SIC

“Solicito respetuosamente al despacho ordenar que se oficie al Ministerio de Educación Nacional, para que informe detalladamente el estado actual del trámite de convalidación de mi título de Maestría en Derecho Constitucional, otorgado por la Universidad Paris II Panthéon-Assas (Francia)”, se lee en el documento.



Además, adjuntó documentos relacionados con la convalidación ya aprobada de otro posgrado cursado en Francia, mediante el cual el Ministerio de Educación reconoció su formación como magíster en Ciencias Políticas, según resolución expedida en agosto de 2025.

El Consejo de Estado tiene pendiente la discusión sobre esta demanda que pide tumbar a Cielo Rusinque de la SIC, y aunque hace días se había radicado una ponencia de fallo, a último momento el magistrado ponente Pedro Pablo Vanegas decretó una serie de pruebas para anexarlas al estudio.