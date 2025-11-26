En vivo
Blu Radio  / Judicial  / Las pruebas que entregó y pidió Cielo Rusinque en trámite de la demanda que pide sacarla de la SIC
Primicia

Las pruebas que entregó y pidió Cielo Rusinque en trámite de la demanda que pide sacarla de la SIC

La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, entregó y solicitó una serie de pruebas ante el Consejo de Estado en el marco de la demanda de nulidad de su nombramiento en la SIC.

