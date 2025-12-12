Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy viernes 12 de diciembre de 2025

El Dorado Mañana se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más reconocidos y confiables del país.

Para miles de jugadores, este sorteo matutino es parte de un ritual diario que combina tradición, expectativa y el deseo de comenzar el día con un golpe de buena suerte. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Resultado del Dorado Mañana hoy

El número ganador del chance Dorado Mañana de este viernes 12 de diciembre de 2025 es el 5753 - 6 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 5753

Dos últimas cifras: 53

Tres últimas cifras: 753

La quinta: 6

Modalidades y premios del Dorado Mañana

El Dorado Mañana ofrece diferentes modalidades que se ajustan tanto a jugadores experimentados como a quienes realizan apuestas ocasionales. Cada opción cuenta con pagos atractivos:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. 4 cifras combinado: multiplica la apuesta por 208.

multiplica la apuesta por 208. 3 cifras directo: entrega 400 veces el valor jugado.

entrega 400 veces el valor jugado. 3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

paga 83 veces la apuesta. 2 cifras (pata): otorga 50 veces el valor apostado.

otorga 50 veces el valor apostado. 1 cifra (uña): multiplica por 5 el valor jugado.

Esta variedad convierte al sorteo en una alternativa flexible, accesible y emocionante para quienes buscan diferentes niveles de riesgo y ganancia.



¿A qué hora se juega el Dorado Mañana?

El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m., con transmisión en vivo en todo el territorio nacional.



No se juega domingos ni festivos, por lo que muchos jugadores han convertido este horario en una cita fija al iniciar su jornada.



¿Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana?

Para cobrar un premio igual o superior a $100.000, el ganador debe presentarse en un punto autorizado de Paga Todo y entregar:



Ser mayor de edad.

El tiquete original, en buen estado y con el reverso diligenciado.

Una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

El Dorado Mañana continúa destacándose como uno de los sorteos más representativos de Colombia. Su variedad de modalidades, la claridad en sus procesos y los atractivos premios lo mantienen como una de las opciones preferidas por los apostadores que buscan iniciar el día con buena suerte.