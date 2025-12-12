En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Aeropuerto Barranquilla
María Corina Machado
Donald Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Consejo de Estado avala adjudicación del dominio .CO: Colombia se libra de millonaria demanda

Consejo de Estado avala adjudicación del dominio .CO: Colombia se libra de millonaria demanda

Luego de más de cinco años de disputa, el Consejo de Estado ratificó la legalidad del proceso con el que MinTIC adjudicó la operación del dominio .CO y rechazó una demanda que pedía más de $100.000 millones de pesos. Ahora, la empresa demandante deberá pagar una millonaria indemnización.

Publicidad

Publicidad

Publicidad