Consejo de Estado avala adjudicación del dominio .CO: Colombia se libra de millonaria demanda

El Consejo de Estado confirmó la adjudicación del dominio .CO, uno de los activos digitales más importantes de Colombia, y cerró definitivamente el litigio que una empresa había iniciado contra el Estado por la licitación realizada en 2020, que sería por cinco años.

En su decisión, la alta corte señaló que el proceso —llevado a cabo por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC)— se ajustó a la ley, al pliego de condiciones y a los principios de contratación pública, incluyendo la selección objetiva y la igualdad entre los oferentes, y descartó irregularidades en la evaluación de las propuestas o en la adjudicación.

En julio de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió el proceso en primera instancia y, además, solicitó que la empresa demandante asumiera el equivalente al 3 % de las costas procesales. El pasado 10 de diciembre de 2025, el Consejo de Estado ratificó el fallo en segunda instancia, junto con la indemnización.



¿En qué consistía la demanda por el dominio .CO?

La demanda, presentada por la empresa Central Comercializadora de Internet S.A.S. en octubre de 2020, alegaba presuntas irregularidades en la evaluación de las propuestas y sostenía que la adjudicación debía anularse. La compañía, además, buscaba una indemnización superior a $100.000 millones de pesos por supuestos perjuicios derivados del proceso.

Sin embargo, la alta corte concluyó que no existió ningún vicio capaz de invalidar la licitación, que el Ministerio actuó conforme a la normatividad vigente y que no hubo afectación a los derechos del demandante.



Millonaria indemnización por el dominio .CO

Por ello, no solo negó todas las pretensiones económicas, sino que también impuso a la empresa la obligación de pagar más de $2.300 millones de pesos por concepto de costas procesales, al considerar infundadas sus reclamaciones.



Con esta decisión, el Estado colombiano mantiene la continuidad del contrato para la gestión del dominio .CO, un recurso estratégico para la economía digital nacional, que genera ingresos significativos y tiene alta demanda internacional por su similitud con la terminación '.com'.

La sentencia es de segunda instancia y queda en firme, lo que cierra cualquier vía judicial restante en este litigio.



¿Qué habría pasado si el fallo del Consejo de Estado hubiese sido diferente?

Si el Consejo de Estado hubiese fallado a favor de la empresa demandante, las consecuencias habrían sido significativas para el Estado y la operación del dominio .CO. Primero, la adjudicación al Consorcio Equipo PuntoCo podría haberse anulado, lo que habría obligado al MinTIC a reabrir el proceso de licitación o a seleccionar otro operador, generando retrasos en la gestión del dominio.

Como medida adicional, el Estado habría tenido que enfrentar una indemnización superior a $100.000 millones de pesos, más los costos procesales, lo que representaría un impacto financiero importante.

Además, la incertidumbre sobre quién administraría el dominio habría podido afectar la confianza de empresas y emprendedores que dependen de la extensión .CO a nivel nacional e internacional, complicando contratos y operaciones en curso.

Finalmente, un fallo contrario habría creado un precedente jurídico para futuras licitaciones públicas de activos digitales en Colombia, obligando al Estado a reforzar sus procesos y protocolos para evitar nuevas demandas similares.

En contraste, el fallo actual protege la continuidad del contrato y garantiza estabilidad jurídica y económica en la gestión del dominio, consolidando la seguridad de que el proceso se realizó conforme a la ley.