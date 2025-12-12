Así quedó avión de carga que ocasionó emergencia en aeropuerto de Barranquilla; hay fotos

Tras la emergencia ocurrida esta madrugada con el vuelo de carga KRE140 de la aerolínea Aerosucre en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla, se han revelado imágenes que muestran las consecuencias del incidente.

El avión de carga se vio obligado a regresar a la pista de aterrizaje tras experimentar una falla en el tren de aterrizaje izquierdo y, a pesar de que la tripulación ejecutó los procedimientos establecidos y la rápida acción de los Bomberos Aeronáuticos y el personal de tierra garantizaron que no se presentaran personas heridas, el incidente dejó marcas visibles en la aeronave.

Daños en avión de carga en aeropuerto de Barranquilla. Suministrada.

La falla se presentó mientras la aeronave cubría la ruta Barranquilla-Bogotá.

La emergencia con este avión de carga KRE140 ocasionó el cierre de la terminal aérea por al menos 7 horas, ya que la aeronave quedó en la mitad de la pista del Cortizzos y el retraso de decenas de vuelos programados desde tempranas horas del día.



El momento del aterrizaje quedó en video

En la grabación, que se ha hecho viral este viernes en redes sociales, se ve como piezas del tren de aterrizaje izquierdo quedaron con graves daños y rozan con el asfalto de la pista aérea, generándose una gran llama.

