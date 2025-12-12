Medellín reestructura 127 rutas de transporte colectivo y conecta el 88 % de su flota

En Medellín se han reestructurado 127 rutas urbanas de transporte colectivo, este hecho ha permitido la atención de manera más eficiente de las necesidades de movilidad de los usuarios que habitualmente hacen uso de estas rutas, la meta es reestructurar las 253 rutas de transporte con las que cuenta la ciudad.

Uno de los logros más relevantes en este proceso es el avance en la gestión y control de la flota. La ciudad tenía como meta en su plan de desarrollo pasar del 45% al 100% de vehículos transmitiendo información al sistema, y actualmente, Medellín ya alcanzó el 88% de su flota transmitiendo datos en tiempo real.

Estas transformaciones se han materializado a través de 102 acciones operativas, incluyendo la optimización de recorridos, la reducción de tiempos de viaje y la incorporación de 27 nuevos acercamientos hacia zonas históricamente desatendidas y nuevos desarrollos de vivienda.

De acuerdo con Pablo Ruiz, Secretario de Movilidad de Medellín, “la modernización avanza de la mano de los transportadores, usuarios y empresas. De las 250 rutas urbanas, reestructuramos 127, lo que nos permitió ofrecer 150 servicios mucho más eficientes”.



De cara al mejoramiento de la infraestructura, la ciudad se ha propuesto recuperar 800 paraderos gracias a la nueva concesión que iniciará en 2026. En este contexto, en 2024 se identificaron 490 de estos en estado crítico, y desde entonces se realiza su mantenimiento correctivo y preventivo.

Con el reconocimiento a estos avances la capital Antioqueña será la sede del tercer Congreso Internacional del Transporte Público Colectivo. Este evento estratégico reunirá a más de 350 personas para analizar el presente del sector y proyectar su futuro a partir de nuevas tendencias mundiales.