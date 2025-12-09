Semana clave para definir aumento del transporte público en Medellín y su área metropolitana

Esta semana comenzarán las mesas de concertación para definir la tarifa del transporte público del 2026 en el Valle de Aburrá. Los transportadores aseguran que la urgencia es definir cómo recortar los tiempos y no cuánto dinero van a subir los pasajes.

Una de las noticias que más esperan los habitantes del Valle de Aburrá en diciembre no es solo cuando llega la prima, sino también es cuánto van a aumentar los pasajes del transporte público para el próximo año, situación que comenzaría a ser discutida por diferentes sectores el próximo 11 de diciembre según se pudo conocer recientemente.

Según expertos consultados por Blu Radio, lo que se quiere hacer en los próximos días es sentarse a plantear la estructura de costos de la tarifa no sin antes lograr entender cuáles son las necesidades del transporte público en el Área Metropolitana. Además, indican que más que pedir un aumento de 100 o 200 pesos es buscar una solución para los problemas de movilidad que tiene la subregión.

Juan Gonzalo Merino, presidente de la Asociación de Transportadores del Valle de Aburrá, explicó que una necesidad es entender cuál es la velocidad comercial para subir de 1.5 pasajeros por kilómetro a 3.5, que es el que se necesitaría el Valle de Aburrá para funcionar de mejor manera.



Es por esta razón que los transportadores en el Valle de Aburrá indican que más que una cifra buscan que existan estrategias para que exista más demanda, ya que las demoras generan que, incluso, la tarifa tenga una tendencia a la baja debido a la preferencia de los usuarios por optar por otras alternativas de transporte.

El llamado que hacen los transportadores en el Área Metropolitana es que haya “solidaridad” entre el Estado, particulares y usuarios para buscar soluciones a la movilidad independientemente si hay un incremento que, al parecer, no sería superior a los 200 pesos.