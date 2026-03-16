Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy lunes 16 de marzo de 2026

El chance Chontico Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos más consultados en el suroccidente de Colombia, especialmente en el departamento del Valle del Cauca. Cada día, miles de apostadores revisan los resultados oficiales para comprobar si el número elegido coincide con la combinación ganadora del sorteo.

Gracias a su frecuencia diaria, su variedad de modalidades de apuesta y la facilidad para verificar los resultados, este juego de azar se mantiene como una de las opciones más populares entre quienes participan en el chance en la región.



Resultado oficial del Chontico Noche – 16 de marzo de 2026

En el sorteo realizado el lunes, 16 de marzo de 2026, el resultado oficial del Chontico Noche fue el siguiente:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

Estos datos son los utilizados por los jugadores para verificar sus apuestas y determinar si su tiquete resultó ganador en alguna de las modalidades disponibles.



Horarios del sorteo Chontico Noche

El Chontico Noche se juega todos los días del año. Sin embargo, el horario del sorteo cambia según el día de la semana, por lo que es importante que los apostadores conozcan el momento en que se anuncian los resultados oficiales.

Los horarios establecidos son:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del sorteo nocturno, esta línea de juegos también incluye otras alternativas como Chontico Día, que se realiza en horas de la tarde, y Súper Chontico Noche, un sorteo adicional que se juega cada noche y ofrece más oportunidades para apostar.



Modalidades de juego del Chontico Noche

Una de las razones por las que el Chontico Noche mantiene su popularidad es la diversidad de modalidades de apuesta disponibles. Cada opción determina el tipo de premio que puede recibir el jugador según las cifras acertadas y el orden en el que coincidan con el resultado oficial.

Las modalidades más utilizadas son:



Cuatro cifras directo o superpleno: el jugador gana si acierta las cuatro cifras exactamente en el mismo orden del resultado oficial.

el jugador gana si acierta las cuatro cifras exactamente en el mismo orden del resultado oficial. Combinado cuatro cifras: se obtiene premio cuando las cuatro cifras coinciden sin importar el orden.

se obtiene premio cuando las cuatro cifras coinciden sin importar el orden. Tres cifras directo: consiste en acertar las tres últimas cifras en el mismo orden del resultado.

consiste en acertar las tres últimas cifras en el mismo orden del resultado. Combinado tres cifras: se gana cuando las tres últimas cifras coinciden en cualquier orden.

se gana cuando las tres últimas cifras coinciden en cualquier orden. Dos cifras o pata: el premio se obtiene al acertar las dos últimas cifras en orden.

el premio se obtiene al acertar las dos últimas cifras en orden. Una cifra o uña: basta con acertar la última cifra del número ganador.

Esta variedad permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a su estrategia o al nivel de riesgo que desea asumir.



¿Cuánto cuesta apostar al Chontico Noche?

El costo accesible de las apuestas es otro de los factores que explica la popularidad de este sorteo. Los jugadores pueden participar con montos relativamente bajos, lo que facilita el acceso a diferentes presupuestos.

Los valores establecidos para apostar son:



Apuesta mínima: $500 pesos

$500 pesos Apuesta máxima: $10.000 pesos

De esta manera, tanto jugadores ocasionales como apostadores frecuentes pueden participar en cada jornada.



Cómo jugar chance en línea en Colombia

En Colombia, las apuestas de chance en línea están reguladas por Coljuegos, entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar en el país. Por esta razón, únicamente los operadores autorizados pueden ofrecer este servicio de forma legal.

Para jugar Chontico Noche por internet, generalmente se deben seguir estos pasos:



Registrarse en una plataforma oficial autorizada. Verificar la identidad del usuario. Recargar saldo en la cuenta mediante los métodos de pago disponibles. Seleccionar el sorteo, elegir el número y la modalidad de apuesta. Confirmar la jugada.

Este proceso permite realizar apuestas desde cualquier lugar sin necesidad de acudir a un punto físico.

Requisitos para reclamar premios

Si un jugador resulta ganador en el Chontico Noche, deberá presentar algunos documentos para reclamar el premio correspondiente.

La documentación básica incluye:



Tiquete original sin enmendaduras

Documento de identidad con copia

Dependiendo del valor del premio, pueden solicitarse requisitos adicionales según el monto en UVT:



Menos de 48 UVT: solo se solicita la documentación básica.

solo se solicita la documentación básica. Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el Formato SIPLAFT .

se debe diligenciar el . Desde 182 UVT en adelante: se requiere una certificación bancaria vigente, expedida con una fecha no mayor a 30 días.

Últimos resultados del Chontico Noche

Estos han sido algunos de los resultados recientes del Chontico Noche:



15 de marzo de 2026: 5810 - 8.

5810 - 8. 14 de marzo de 2026: 2731 - 4

2731 - 4 13 de marzo de 2026: 4487 - 6

4487 - 6 12 de marzo de 2026: 3078 - 5

Los jugadores suelen consultar estos resultados para llevar un registro de los números recientes y analizar posibles tendencias antes de realizar nuevas apuestas.