Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy lunes 16 de marzo de 2026

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El chance Chontico Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos más consultados en el suroccidente de Colombia, especialmente en el departamento del Valle del Cauca. Cada día, miles de apostadores revisan los resultados oficiales para comprobar si el número elegido coincide con la combinación ganadora del sorteo.
Gracias a su frecuencia diaria, su variedad de modalidades de apuesta y la facilidad para verificar los resultados, este juego de azar se mantiene como una de las opciones más populares entre quienes participan en el chance en la región.
En el sorteo realizado el lunes, 16 de marzo de 2026, el resultado oficial del Chontico Noche fue el siguiente:
Estos datos son los utilizados por los jugadores para verificar sus apuestas y determinar si su tiquete resultó ganador en alguna de las modalidades disponibles.
El Chontico Noche se juega todos los días del año. Sin embargo, el horario del sorteo cambia según el día de la semana, por lo que es importante que los apostadores conozcan el momento en que se anuncian los resultados oficiales.
Los horarios establecidos son:
Además del sorteo nocturno, esta línea de juegos también incluye otras alternativas como Chontico Día, que se realiza en horas de la tarde, y Súper Chontico Noche, un sorteo adicional que se juega cada noche y ofrece más oportunidades para apostar.
Una de las razones por las que el Chontico Noche mantiene su popularidad es la diversidad de modalidades de apuesta disponibles. Cada opción determina el tipo de premio que puede recibir el jugador según las cifras acertadas y el orden en el que coincidan con el resultado oficial.
Las modalidades más utilizadas son:
Esta variedad permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a su estrategia o al nivel de riesgo que desea asumir.
El costo accesible de las apuestas es otro de los factores que explica la popularidad de este sorteo. Los jugadores pueden participar con montos relativamente bajos, lo que facilita el acceso a diferentes presupuestos.
Los valores establecidos para apostar son:
De esta manera, tanto jugadores ocasionales como apostadores frecuentes pueden participar en cada jornada.
En Colombia, las apuestas de chance en línea están reguladas por Coljuegos, entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar en el país. Por esta razón, únicamente los operadores autorizados pueden ofrecer este servicio de forma legal.
Para jugar Chontico Noche por internet, generalmente se deben seguir estos pasos:
Este proceso permite realizar apuestas desde cualquier lugar sin necesidad de acudir a un punto físico.
Si un jugador resulta ganador en el Chontico Noche, deberá presentar algunos documentos para reclamar el premio correspondiente.
La documentación básica incluye:
Dependiendo del valor del premio, pueden solicitarse requisitos adicionales según el monto en UVT:
Estos han sido algunos de los resultados recientes del Chontico Noche:
Los jugadores suelen consultar estos resultados para llevar un registro de los números recientes y analizar posibles tendencias antes de realizar nuevas apuestas.