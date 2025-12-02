Cada año se reportan 40 casos de animales afectados por pirotecnia en el Valle de Aburrá

La temporada decembrina deja en promedio cada año 40 reportes de animales afectados por pirotecnia en Medellín y sus municipios aledaños. El Área Metropolitana del Valle de Aburrá indicó que registran aves muertas, pichones caídos de sus nidos y animales que ingresaron a viviendas por el ruido.

La pólvora no solo genera un lamentable impacto ambiental, en el ruido y en la calidad del aire, según expertos, también sufre la fauna silvestre. Según datos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, durante la temporada anterior, la línea de emergencias del Centro de Valoración y Atención de Fauna Silvestre (CAVR) recibió cerca de 40 reportes de fauna silvestre afectada por el uso de pólvora en los 10 municipios que conforman la subregión.

Aves muertas, pichones caídos de sus nidos y animales que ingresaron a viviendas por el ruido son solo algunos ejemplos. Estos casos, muchos de ellos no contabilizados oficialmente, evidencian que el daño va más allá de lo humano, afectando también los ecosistemas.

Santiago Pérez Valencia, subdirector de desarrollo social del AMVA, detalló que la preocupación se centra en que estos animales la mayoría de las veces mueren, pero también frente al tema de mamíferos, perros zorros y otro tipo de fauna, lo que ocurre son desorientaciones de sus lugares, rutas y corredores biológicos.



“Aumenta el llamado para la atención de nuestro centro de evaluación y rehabilitación. Eso implica que tengamos un una mayor cantidad de atenciones durante la época decembrina para eh la fauna, especialmente lo que nos ocurre con aves y con desorientación de ciertos mamíferos por el tema de eh detonaciones, perros, zorros y otro tipo de mamíferos que tenemos en nuestro Valle de Aburrá”, dijo.

Pérez expuso que para el caso de aquellos animales que no mueren, estos entran en un proceso de rehabilitación para volver a su hábitat, pero que la idea es que la ciudadanía encuentre otras formas de celebrar, no solo la alborada que ya pasó, sino también las próximas festividades que hacen parte de la época decembrina.

“Entonces, lo que hacemos es recuperarlos, darle la atención inmediata para el manejo del estrés y con posterioridad lo que hacemos es la rehabilitación y su eh nuevamente liberación en los lugares especiales para eso. Aquí el llamado es que definitivamente la conciencia de la educación y la conciencia de la cultura ciudadana metropolitana tiene que ir cambiando en la forma de festejar”, agregó.

Aunque las cifras de quemados por pólvora en Antioquia se mantuvieron estables entre las temporadas 2023-2024 y 2024-2025, en el Valle de Aburrá se logró una leve disminución, pasando de 88 a 83 casos. Sin embargo, Medellín, Bello e Itagüí siguen siendo los municipios con mayor número de reportes, lo que nos motiva a redoblar esfuerzos en estas zonas.

Ante la situación, la entidad lanzó la estrategia educativa Soy Antipólvora, una campaña que será replicada en los establecimientos educativos del Área Metropolitana (y Antioquia), con el objetivo de formar una red de estudiantes sensibilizados que actúen como multiplicadores del mensaje en sus hogares y comunidades. Este año, la campaña incluye un componente de gamificación, un recurso digital, que permitirá a los niños vivir una experiencia inmersiva y memorable.