En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Miguel Uribe Londoño
Llamada de Trump y Maduro
Aviones A320
Alias 'Calarcá'

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Cada año se reportan 40 casos de animales afectados por pirotecnia en el Valle de Aburrá

Cada año se reportan 40 casos de animales afectados por pirotecnia en el Valle de Aburrá

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá indicó que registran aves muertas, pichones caídos de sus nidos y animales que ingresaron a viviendas por el ruido.

Publicidad

Publicidad

Publicidad