En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Policías asesinados
Leche Algarra
Iván Cepeda
Premios Óscar
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / A la cárcel conductor acusado de atropellar y causar la muerte de adulto mayor en Engativá

A la cárcel conductor acusado de atropellar y causar la muerte de adulto mayor en Engativá

Los hechos quedaron registrados en videos de cámaras de seguridad que, según la investigación, muestran al conductor movilizándose a alta velocidad antes de impactar a Luis Ramírez.

Publicidad

Publicidad

Publicidad