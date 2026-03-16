A la cárcel conductor acusado de atropellar y causar la muerte de adulto mayor en Engativá

Un juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Brayan González Pacheco, señalado de conducir una motocicleta en estado de embriaguez y de atropellar a un adulto mayor, hecho que terminó con la muerte de la víctima. La decisión se adoptó durante las audiencias de control de garantías, luego de que la Fiscalía le imputara el delito de homicidio a título de dolo eventual, cargos que el procesado no aceptó.

Los hechos quedaron registrados en videos de cámaras de seguridad que, según la investigación, muestran al conductor movilizándose a alta velocidad antes de impactar a Luis Ramírez, un adulto mayor que cruzaba la vía por la cebra. Tras el impacto, el hombre falleció poco tiempo después debido a la gravedad de las heridas.

Las imágenes también evidenciarían que la víctima no tuvo responsabilidad en el accidente. En los registros se observa que Ramírez Barrera llegó al paso peatonal y esperó antes de cruzar la vía, dejando pasar varios vehículos para hacerlo con seguridad. Según el material analizado, el adulto mayor permitió el paso de motocicletas y un bus antes de intentar atravesar la calle.

Durante la audiencia, el juez del caso explicó que la decisión de enviarlo a prisión preventiva se sustentó en el comportamiento del procesado después del accidente. En ese sentido, señaló que el hombre habría intentado evadir a las autoridades tras el hecho.



El juez indicó que existió “ese interés de la persona en evadirse del lugar de los hechos y que tuvo que ser la comunidad la que logró contenerlo para que llegara a los servidores de Policía”. Además, añadió que durante el proceso de judicialización se evidenciaron conductas que generaron preocupación sobre su comportamiento frente al proceso.

En su argumentación, el funcionario judicial también mencionó que el procesado habría manifestado conductas que buscaban evitar su responsabilidad penal. Según explicó, “ese interés de la persona en afectar su integridad física e, inclusive, amenazar con culminar con su vida para buscar así también evadirse de esas responsabilidades”.

Por esa razón, el juez concluyó que una medida menos restrictiva no garantizaba los fines del proceso. En su decisión afirmó que “lo que nos queda es acudir a una medida mucho más restrictiva, lo que nos ubica en la detención preventiva en establecimiento de reclusión”, respaldando así la solicitud presentada por la Fiscalía.

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Con esta determinación, Brayan González Pacheco permanecerá privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial en su contra por la muerte del adulto mayor, un caso que ha generado conmoción por las circunstancias en que ocurrió el atropello y por las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del sector.