El desarrollo de tecnologías orientadas a prolongar sustancialmente la vida humana ya forma parte de los trabajos que adelanta el Centro Científico y Clínico Ruso de Gerontología de la Universidad Pirogov, según informó este lunes su directora, Olga Tkacheva.El centro trabaja en distintas herramientas relacionadas con el envejecimiento, entre ellas calculadoras de edad biológica y métodos de prevención. A estos proyectos se suma el desarrollo de moléculas senolíticas, compuestos diseñados para eliminar células senescentes que pueden provocar daños en los tejidos.De acuerdo con Tkacheva, estas moléculas ya fueron sintetizadas y se encuentran preparadas para avanzar hacia la fase de ensayos clínicos. El objetivo de esta línea de investigación es intervenir sobre algunos de los procesos asociados al deterioro que acompaña al envejecimiento.La institución también desarrolla recomendaciones médicas dirigidas a enfrentar la sarcopenia, un proceso caracterizado por la pérdida de masa y función muscular relacionada con la edad. Otro de los ámbitos abordados es la astenia senil, definida en la información proporcionada como un estado de cansancio intenso y persistente que afecta a personas mayores.Los investigadores consideran que ampliar de manera considerable la esperanza máxima de vida requerirá herramientas que vayan más allá de las modificaciones en los hábitos cotidianos. Tkacheva señaló que los cambios en el estilo de vida, aunque forman parte de las estrategias de prevención, no serían suficientes para retrasar de forma sustancial ese límite.En ese escenario, la especialista destacó el papel que podrían desempeñar las llamadas tecnologías disruptivas. Entre ellas mencionó la terapia de ingeniería genética y la medicina regenerativa como áreas necesarias para intentar modificar de manera más profunda los procesos vinculados con el envejecimiento.La investigación sobre longevidad se desarrolla así en diferentes frentes dentro del centro ruso, desde la evaluación de la edad biológica y la prevención hasta el estudio de compuestos dirigidos a células senescentes y estrategias relacionadas con la conservación de la función muscular.Tkacheva recordó que el récord documentado de longevidad humana se sitúa actualmente en 122 años. Esa cifra constituye el referente mencionado por la especialista al abordar las posibilidades de aumentar el límite máximo de vida mediante nuevas herramientas médicas y científicas.El avance hacia ensayos clínicos de las moléculas senolíticas representa uno de los desarrollos concretos mencionados por la directora del centro. Al mismo tiempo, las investigaciones sobre ingeniería genética y medicina regenerativa forman parte de una perspectiva más amplia para abordar el envejecimiento mediante intervenciones tecnológicas.El trabajo del Centro Científico y Clínico Ruso de Gerontología de la Universidad Pirogov combina, de esta manera, investigación sobre edad biológica, prevención, células senescentes, deterioro muscular y nuevas estrategias médicas. Según la información divulgada por Tkacheva, estas líneas buscan avanzar en el conocimiento y tratamiento de distintos procesos asociados al envejecimiento.