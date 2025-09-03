De la pensión a la discoteca: la mujer que se convirtió en DJ a los 81 años

Madelein Mansson, más conocida en el mundo de las fiestas como DJ Gloria, llena las discotecas de Suecia para un público, en su mayoría, de más de 50 años, con carnet de identidad obligatorio, atrayendo sobre todo a mujeres que solo quieren moverse al ritmo de la música.

Madelein vive en una residencia de ancianos, y mezcla la autenticidad con su traje de lentejuelas para brillar haciendo bailar a los amantes de la música en distintas fiestas de Estocolmo, en Suecia. "Hace 16 años que soy DJ y hoy soy muy buena", argumenta Mansson.

"No hay una sola persona a la que no pueda atraer a la pista de baile", afirma esta mujer alta, de cabello rubio, ojos azules y labios pintados de rojo.

En una de sus recientes noches en el club Josefina, en Estocolmo, su programación incluyó éxitos como "Mamma Mia", "Funkytown", "Moves Like Jagger" e "I've Been Thinking About You".

"Es fantástica", subraya Eva Jakobson, de 63 años, quien va a sus fiestas a disfrutar de la música de esta particular DJ. Además, agregó que "a su edad, aporta energía y amor. Cuando tienes más de 55 años, no es fácil encontrar un lugar donde ir a bailar, y Gloria hizo esto para nosotras"



Inició a mezclar pistas con más de sesenta años

Excantante de jazz, diseñadora de ropa y dueña de un centro de jardinería, DJ Gloria es imparable. Con sus fechas comprometidas con un año de antelación, prepara simplemente sus listas de canciones en su mesa de cocina.

Louise, de 69 años, quien también goza con la música de DJ Gloria, argumentó su felicidad por vivir esta experiencia. "Es la mejor DJ que jamás hemos tenido en Suecia. Pone a todas estas mujeres en primer plano. Las hace fuertes. Míralas, son jóvenes para siempre. ¡La adoramos!", destaca la asistente.

Dj Gloria es icónica con su traje de lentejuelas y sus audífonos de Dj Gloria Foto: AFP

Posterior al fallecimiento de su esposo, a quien cuidó por más de nueve años, Mansson, decidió incursionar en el mundo de las fiestas para darle un giro a su vida, luego de haber intentado ser profesora de aeróbicos, donde sintió que algo le faltaba. "Estaba deprimida, apática y triste", recuerda Mansson.

"Una noche cenaba con amigos. Estábamos sentados afuera, era verano, bebíamos vino, y me sorprendí diciéndoles que pensaba convertirme en DJ", relata.

El hijo de una amiga le dio tres clases particulares para mezclar pistas, y se lanzó al mundo de las fiestas sin pensar que sería una sensación. "No era realmente buena al principio", admitió. Así que empezó a ir a distintos clubes para ver cómo trabajaban los profesionales, descubriendo que no existía ni una sola discoteca que abriera antes de las 11:00 PM.

Compartió su idea con una amiga, a quien le comentó que no existía una discoteca que realmente fuera distinta, que revolucionara, y decidieron, juntas, crear este proyecto, el cual dirigen juntas en la actualidad.



¿Cómo se vive una fiesta con DJ Gloria?

Las fiestas que organiza DJ Gloria suelen comenzar a las seis de la tarde y terminan alrededor de las once de la noche, y abren la velada, siempre, con la canción "I Will Survive", emblemático éxito de la cantante estadounidense Gloria Gaynor.

Y es que Mansson es muy meticulosa con cada detalle, y la intención de abrir con esta canción es clave: "Es ideal para empezar la velada. Está entre 116 y 118 pulsaciones por minuto. Ni demasiado rápido, ni demasiado lento", argumentó.

De igual manera, desarrolla esta práctica con la canción con que finaliza sus espectáculos. A veces cierra con "At Last" de Beyoncé, o con un poco de Elvis. Y, cuando el ánimo lo pide, pone "Thunderstruck" de AC/DC, siendo, sin duda, una fiesta que tiene de todo, cada tema pensado para el momento de la fiesta en que se reproduce.

Madelein Mansson, de 81 años, también conocida como "DJ Gloria", se presenta en Josefina, un bar y club de verano al aire libre en Estocolmo, Suecia, el 18 de julio de 2025. Deja el ritmo y se mueve a su ritmo, haciendo girar discos como una profesional mientras sus lentejuelas de pies a cabeza brillan bajo las luces: a los 81 años, DJ Gloria está llenando las pistas de baile de toda Suecia. Foto: AFP

Durante sus conciertos, la sueca se coloca en su cabina, juega con las platinas e interactúa con el público enloquecido, con sus auriculares brillantes marcados con "DJ Gloria", y ajustados a sus orejas.

Es tan icónica y representativa que muchas mujeres se le acercan para hacerse un selfie; otras, le hacen llegar peticiones musicales en post-its de colores pegados en una mesa cercana.

Adicionalmente, para enriquecer sus fiestas, Mansson sigue de cerca las últimas tendencias musicales, inspirándose en todas las personas que cruza en su camino para llevar una experiencia que no sólo contemple a un grupo exclusivo de público, sino que abarque el gusto de todo el que quiera participar.