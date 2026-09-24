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Blu Radio  / Sociedad  / Camilo Cifuentes reaparece y lanza inesperado anuncio: "Voy a mostrar mi cara"

Camilo Cifuentes reaparece y lanza inesperado anuncio: "Voy a mostrar mi cara"

El creador de contenido apareció en el estadio Palogrande y lanzó una frase que encendió la expectativa. Lo que ocurrió segundos después dejó a sus seguidores completamente sorprendidos.

Camilo Cifuentes
Camilo Cifuentes.
Foto: Redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de sept, 2026

Camilo Cifuentes volvió a aparecer en redes sociales y dejó a sus seguidores con la boca abierta tras un anuncio. El creador de contenido colombiano, conocido por realizar actos de solidaridad y mantener su identidad en reserva, sorprendió con un anuncio que parecía ser el momento que muchos estaban esperando: finalmente mostraría su rostro.

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La publicación fue realizada desde el estadio Palogrande, escenario en el que Cifuentes aprovechó para jugar con la expectativa de quienes siguen desde hace tiempo su contenido. Con su característica voz, aseguró que había llegado la hora de revelar su identidad.

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Mis niños, hoy por fin les voy a mostrar mi cara y mucho más aquí en el estadio”, afirmó el creador de contenido en una de sus historias de Instagram.

La frase rápidamente generó expectativa, pues una de las principales curiosidades alrededor de Camilo Cifuentes está relacionada precisamente con su apariencia. Aunque lleva varios años ganando reconocimiento en plataformas digitales, el influenciador ha optado por no mostrar públicamente su rostro y ha construido buena parte de su identidad en internet alrededor de su voz y sus particulares expresiones.

Camilo Cifuentes
Camilo Cifuentes
Foto: TikTok

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La sorpresa que nadie esperaba

Todo parecía indicar que la espera había terminado cuando la cámara comenzó a moverse para mostrar quién estaba detrás de la grabación. Sin embargo, el momento terminó tomando un rumbo completamente distinto.

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En pantalla apareció JH de la Cruz, otro creador de contenido, quien se encargó de protagonizar la inesperada escena. De esta manera, quedó claro que el anuncio de Cifuentes hacía parte de una broma y que la identidad del influenciador seguiría sin ser revelada.

JH incluso decidió continuar con el juego e imitó algunas de las frases y formas de expresarse que caracterizan a Cifuentes en sus publicaciones, aumentando el tono humorístico de la situación.

“Qué bendición, ¿qué pensaron pues mis niños? Afán no tengo. Qué bendición, mis niños”, expresó entre risas.

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La aparición volvió a poner sobre la mesa uno de los mayores misterios que rodean al creador de contenido. Sus seguidores han mostrado en repetidas ocasiones curiosidad por conocer quién está detrás de la voz que se ha convertido en una de sus principales características.

Por ahora, Cifuentes no dio señales de que vaya a revelar realmente su rostro. Su reciente publicación, lejos de resolver la incógnita, terminó alimentando nuevamente la expectativa entre quienes esperan conocer algún día la identidad que el creador ha decidido mantener fuera de las cámaras.

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