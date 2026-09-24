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Blu Radio  / Sociedad  / ¿Busca empleo en el Valle de Aburrá? Bello tendrá feria con 2.000 vacantes

¿Busca empleo en el Valle de Aburrá? Bello tendrá feria con 2.000 vacantes

La recomendación es contar con la hoja de vida actualizada para presentarla ante las cerca de 20 empresas participantes.

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Empleo en Colombia.
Foto: Alcaldía de Bogotá.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de sept, 2026

Las personas que buscan empleo en Bello y el norte del Valle de Aburrá tendrán una nueva oportunidad para acceder a ofertas laborales este jueves 24 de septiembre. La jornada se realizará en Parque Fabricato y reunirá a 20 empresas.

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La feria de empleo contará con más de 2.000 vacantes disponibles para diferentes áreas y perfiles. La actividad es organizada en alianza entre Parque Fabricato, el SENA y la Alcaldía de Bello, según la información suministrada por los organizadores.

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Durante la jornada, los asistentes podrán conocer las ofertas laborales disponibles, presentar su hoja de vida y establecer contacto directo con representantes de las empresas participantes. Esto les permitirá acercarse a los diferentes procesos de selección.

¿Cuándo será la feria de empleo en Bello?

La Feria de Empleo de Fin de Año se llevará a cabo este jueves 24 de septiembre de 2026, entre las 9:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde.

El evento tendrá como sede Parque Fabricato, en Bello, y contará con el acompañamiento del SENA y la Alcaldía de Bello. Los interesados podrán asistir durante el horario establecido para conocer las vacantes disponibles.

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¿Qué se necesita para participar?

El principal requisito señalado por los organizadores para quienes quieran participar en esta jornada es llevar la hoja de vida actualizada.

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La recomendación es contar con el documento listo para presentarlo ante las empresas participantes, teniendo en cuenta que durante la feria se podrán establecer contactos relacionados con los procesos de contratación.

Habrá nuevas jornadas de empleo en octubre

La actividad de este jueves no será la única jornada programada. De acuerdo con el comunicado, Parque Fabricato confirmó nuevas ferias de empleo para los días 8 y 22 de octubre.

Estas jornadas hacen parte de un ciclo de actividades de empleabilidad previsto para el último trimestre del año, con el propósito de generar nuevos espacios de encuentro entre empresas y personas que buscan trabajo.

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Datos de la feria de empleo en Bello

Fecha: jueves 24 de septiembre de 2026.
Horario: 9:00 a. m. a 3:00 p. m.
Lugar: Parque Fabricato, Bello.
Vacantes: más de 2.000.
Empresas: 20.
Requisito: hoja de vida actualizada.
Aliados: SENA y Alcaldía de Bello.

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