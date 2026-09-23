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Cárcel de Bello podría ser piloto en bloqueo de señal de celulares para evitar extorsiones

La iniciativa combinaría tecnología de inhibición de señal con mayores controles por parte del Inpec. Ya la analiza el Gobierno.

Simón Molina y ministro de Justicia.
Simón Molina y ministro de Justicia.
Foto: Cortesía
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 23 de sept, 2026

Desde Antioquia proponen al ministro de Justicia implementar piloto de control antiextorsiones en la cárcel Bellavista del municipio de Bello. La iniciativa combinaría tecnología de inhibición de señal con mayores controles por parte del Inpec

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En medio de las decisiones del Gobierno nacional frente al endurecimiento de medidas de seguridad para privados de la libertad, especialmente cabecillas de grupos delincuenciales, y la lucha contra la corrupción al interior del Inpec, desde Antioquia surgen nuevas propuestas para evitar delitos que se originan desde centros penitenciarios del país.

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Este es el caso de las llamadas extorsivas donde, solo en el último año, se han incautado 72.000 celulares al interior de las cárceles, por lo que el representante a la Cámara Simón Molina propuso al ministro de Justicia, Iván Cancino, la implementación de un plan piloto antiextorsiones en la cárcel Bellavista del municipio de Bello.

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El congresista antioqueño señaló que la estrategia consiste en combinar tecnología de inhibición de señal con mayores controles internos por parte del Inpec. Esto se lograría a partir de acciones como el bloqueo efectivo de comunicaciones, controles más severos al ingreso de dispositivos, seguimiento técnico permanente y medición de resultados.

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“No compartimos que desde la difamación se pretenda dañar la honra de funcionarios de nuestra caja. Comfama es y será siempre para el servicio de sus afiliados. Son miles de trabajadores y empresarios comprometidos que continuamente han velado por el óptimo funcionamiento y gestión de nuestra caja”, aseveró.

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Según indicó el representante, la propuesta fue acogida por parte del ministro Cancino y se comprometió a avanzar en su evaluación. En caso de que la estrategia tenga resultados positivos, explicó Molina, podría ser un modelo a implementar en otros centros penitenciarios del país, particularmente en aquellos con mayor población o privados de la libertad de más alto perfil criminal.

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