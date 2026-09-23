Comfama denunció publicaciones difamatorias en redes sociales y anuncia acciones legales

La Caja de Compensación Comfama, denunció la circulación de publicaciones difamatorias en redes sociales en contra de la institución y de su director, David Escobar, una situación que generó el rechazo de los gremios del departamento.

A través de un comunicado emitido por su Consejo Directivo, la caja de compensación familiar de Antioquia respaldó la gestión adelantada durante la última década, periodo en el que, según la entidad, se multiplicó por tres el impacto social en áreas como salud, ruralidad, educación, cultura y vivienda, integrando además proyectos como Cosmo Schools, la Clínica Panamericana y Cesde.

Ante los señalamientos, el presidente de Intergremial Antioquia, Nicolás Posada, rechazó de manera contundente las difamaciones difundidas en plataformas digitales contra el equipo directivo.

“Hemos denunciado en múltiples oportunidades como intereses políticos y particulares han y están intentando apoderarse de nuestras instituciones más valiosas y que más contribuyen a nuestra sociedad. Hoy como Intergremial que lo constituyen 35 gremios rechazamos categóricamente los ataques, muchos de ellos generados por IA o cuentas falsas”, aseguró el directivo.



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Además, indicó que estos hechos atentan contra la confianza y el prestigio construidos por la caja durante sus 72 años de existencia.

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“No compartimos que desde la difamación se pretenda dañar la honra de funcionarios de nuestra caja. Comfama es y será siempre para el servicio de sus afiliados. Son miles de trabajadores y empresarios comprometidos que continuamente han velado por el óptimo funcionamiento y gestión de nuestra caja”, aseveró.

Asimismo, confirmó que ya se activaron las acciones jurídicas y penales ante las autoridades competentes, tras conocerse también un caso de suplantación de identidad que involucra al presidente del Consejo y al director de la entidad, el cual fue radicado ante la Fiscalía General de la Nación.

La institución recordó que el control y vigilancia de las cajas de compensación están a cargo de la Superintendencia del Subsidio Familiar, la Contraloría General de la República y la Revisoría Fiscal, reiterando su respaldo total a la administración actual frente a estas denuncias.