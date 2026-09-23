Juez ordena 5 días de arresto a secretario de Infraestructura de Antioquia por caso de petroglifos

Un juez sancionó con cinco días de arresto al secretario de Infraestructura Física de Antioquia, Sebastián Castaño, por la presunta apropiación de contenidos del Diccionario de Petroglifos. También se abrió un incidente de desacato contra el alcalde de Támesis, Juan Pablo Pérez, por esta misma situación

La disputa

Se da por la supuesta apropiación de contenidos, sin dar crédito ni pedir autorización, del Diccionario de Petroglifos para una obra de infraestructura, lo que provocó la pregunta de dónde fueron tomados los petroglifos y bajo qué autorizaciones fueron incorporados a la obra.

Esta situación originó una acción de tutela presentada por Juan Pablo Arteaga, quien solicitó información sobre el origen, autoría, contratación y autorizaciones relacionadas con los petroglifos, textos, ilustraciones y demás contenidos culturales incorporados a la obra.



Ante esta situación, el Juzgado Décimo Civil Municipal de Oralidad de Medellín concluyó que la Secretaría de Infraestructura no había cumplido con la tutela y se evidenciaron respuestas parciales o insuficientes, especialmente sobre costos, contratos de diseño, responsables de los contenidos y autorizaciones para utilizar los petroglifos.

Por esa razón, el despacho declaró en desacato a Castaño y le impuso cinco días de arresto y una multa de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes. La decisión, sin embargo, debe pasar por consulta ante un juzgado superior antes de ejecutarse.

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Mientras que, por su parte, el Juzgado Quinto de Ejecución Civil Municipal de Medellín abrió un incidente de desacato contra el municipio, luego de que el accionante cuestionara la respuesta entregada frente a información relacionada con posibles vínculos patrimoniales de funcionarios y sus familiares con el área intervenida.

La Alcaldía de Támesis sostiene que cumplió la orden judicial mediante una respuesta entregada el 20 de agosto. Sin embargo, el accionante considera que la Administración Municipal no respondió de manera concreta algunos de los interrogantes planteados.