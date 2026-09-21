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Blu Radio  / Economía  / Cajas de Compensación podrían aportar hasta $550.000 millones para damnificados del terremoto

Cajas de Compensación podrían aportar hasta $550.000 millones para damnificados del terremoto

Asocajas estima recursos del FOSFEC y el FOVIS para dar medio salario mínimo a cesantes damnificados y financiar reparación, compra de vivienda y arriendo por hasta 12 meses.

Vista aérea de escombros y viviendas colapsadas en un barrio de Pereira tras el sismo.
Una toma aérea muestra el colapso de múltiples edificaciones e infraestructura en un sector urbano de Pereira catorce días después del sismo de magnitud 7,4. La emergencia registrada en el occidente de Colombia dejó pérdidas económicas preliminares estimadas en 9.570 millones de dólares, según los reportes oficiales de la presidencia.
AFP
Por: Sofía Vargas
|
Actualizado: 21 de sept, 2026

La Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas) aseguró que podrían movilizar hasta $550.000 millones para apoyar a las familias y los territorios afectados por el terremoto, a partir de las medidas del Gobierno Nacional establecidas en los decretos 1417 y 1422 de 2026, que hacen parte del paquete de medidas expedidas en el marco de la emergencia económica. Según estimaciones de Asocajas, cerca de $90.000 millones provendrían del FOSFEC, el fondo que administra las Cajas para financiar la protección al cesante, y entre $370.000 millones y $460.000 millones del FOVIS, destinado al Subsidio Familiar de Vivienda.

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El Decreto 1417 crea una protección económica extraordinaria para trabajadores cesantes damnificados, equivalente a medio salario mínimo de 2026, es decir, $875.452, que se entregará en dos pagos mensuales. Para acceder, la persona debe estar incluida en el Registro Único de Damnificados (RUD), ser mayor de edad, estar cesante y haber aportado a una Caja al menos seis meses en los cinco años anteriores al terremoto.

Terremoto Manizales.
Terremoto Manizales.
Foto: Blu Radio.

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Esos meses no tienen que ser seguidos ni a una misma Caja, y se pueden sumar aportes como dependiente o independiente. La solicitud debe presentarse ante la última Caja a la que se haya hecho un aporte válido. El beneficio podrá reconocerse hasta el 31 de diciembre de 2026 y su entrega estará sujeta a la disponibilidad de recursos.

Por su parte, el Decreto 1422 permite usar recursos del FOVIS para reparar, mejorar, reconstruir o adquirir vivienda, además de un subsidio temporal de arrendamiento por hasta 12 meses. Estos recursos podrán sumarse a los del Gobierno Nacional, las entidades territoriales y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), hasta completar el valor de la solución y sin financiar dos veces el mismo componente. Beneficiarán a hogares damnificados de zonas urbanas y rurales, sin importar a qué Caja estén afiliados, y no afectarán subsidios ya asignados, obligaciones adquiridas ni postulaciones en curso.

Asocajas recordó que, a poco más de un mes de la emergencia, solo Comfamiliar Risaralda y Comfandi habían movilizado más de $40.500 millones en distintas medidas de apoyo.

Edificaciones destruidas en Pereira por el terremoto.
Edificaciones destruidas en Pereira por el terremoto. Foto cortesía ejército.

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"Estas decisiones abren nuevas posibilidades para esta etapa de recuperación: un ingreso temporal para quienes están cesantes y recursos para quienes necesitan reparar su vivienda, encontrar una solución habitacional o contar con un apoyo de arrendamiento mientras avanzan en su recuperación", señaló Adriana Guillén, presidenta ejecutiva de Asocajas.

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El gremio también anunció que trabajará con los ministerios de Trabajo y Vivienda, la Superintendencia del Subsidio Familiar y las Cajas en la reglamentación e implementación de las medidas, para que los recursos lleguen oportunamente a las familias, con trazabilidad.

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