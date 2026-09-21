Cajas de Compensación podrían aportar hasta $550.000 millones para damnificados del terremoto

La Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas) aseguró que podrían movilizar hasta $550.000 millones para apoyar a las familias y los territorios afectados por el terremoto, a partir de las medidas del Gobierno Nacional establecidas en los decretos 1417 y 1422 de 2026, que hacen parte del paquete de medidas expedidas en el marco de la emergencia económica. Según estimaciones de Asocajas, cerca de $90.000 millones provendrían del FOSFEC, el fondo que administra las Cajas para financiar la protección al cesante, y entre $370.000 millones y $460.000 millones del FOVIS, destinado al Subsidio Familiar de Vivienda.

El Decreto 1417 crea una protección económica extraordinaria para trabajadores cesantes damnificados, equivalente a medio salario mínimo de 2026, es decir, $875.452, que se entregará en dos pagos mensuales. Para acceder, la persona debe estar incluida en el Registro Único de Damnificados (RUD), ser mayor de edad, estar cesante y haber aportado a una Caja al menos seis meses en los cinco años anteriores al terremoto.

Terremoto Manizales. Foto: Blu Radio.

Esos meses no tienen que ser seguidos ni a una misma Caja, y se pueden sumar aportes como dependiente o independiente. La solicitud debe presentarse ante la última Caja a la que se haya hecho un aporte válido. El beneficio podrá reconocerse hasta el 31 de diciembre de 2026 y su entrega estará sujeta a la disponibilidad de recursos.

Por su parte, el Decreto 1422 permite usar recursos del FOVIS para reparar, mejorar, reconstruir o adquirir vivienda, además de un subsidio temporal de arrendamiento por hasta 12 meses. Estos recursos podrán sumarse a los del Gobierno Nacional, las entidades territoriales y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), hasta completar el valor de la solución y sin financiar dos veces el mismo componente. Beneficiarán a hogares damnificados de zonas urbanas y rurales, sin importar a qué Caja estén afiliados, y no afectarán subsidios ya asignados, obligaciones adquiridas ni postulaciones en curso.



Asocajas recordó que, a poco más de un mes de la emergencia, solo Comfamiliar Risaralda y Comfandi habían movilizado más de $40.500 millones en distintas medidas de apoyo.

Edificaciones destruidas en Pereira por el terremoto. Foto cortesía ejército.

"Estas decisiones abren nuevas posibilidades para esta etapa de recuperación: un ingreso temporal para quienes están cesantes y recursos para quienes necesitan reparar su vivienda, encontrar una solución habitacional o contar con un apoyo de arrendamiento mientras avanzan en su recuperación", señaló Adriana Guillén, presidenta ejecutiva de Asocajas.

Publicidad

El gremio también anunció que trabajará con los ministerios de Trabajo y Vivienda, la Superintendencia del Subsidio Familiar y las Cajas en la reglamentación e implementación de las medidas, para que los recursos lleguen oportunamente a las familias, con trazabilidad.