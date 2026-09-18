Los nuevos beneficios para damnificados por el terremoto y cómo reclamarlos

Si es uno de los más de 486.000 damnificados por el terremoto del 10 de agosto en Colombia y está en el Registro Único de Damnificados de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, puede acceder a un nuevo paquete de beneficios establecidos por el Gobierno en medio de la declaratoria de emergencia económica.

Si no tiene trabajo: 1'750.000 pesos de apoyo económico

Los damnificados sin empleo podrán solicitar un apoyo extraordinario a las cajas de compensación familiar por 1.750.000 pesos, que se pagará en dos cuotas.

El trámite de solicitud se hace directamente ante la caja de compensación en la que usted esté afiliado.

Para acceder a este beneficio, usted debe haber aportado al sistema de seguridad social y a las cajas de compensación familiar por lo menos durante 6 meses en los últimos 5 años.



Dinero Colombia. Foto: archivo Blu Radio.

Si le suspendieron el salario, podrá sacar las cesantías

Si por cuenta del terremoto le suspendieron su contrato de trabajo, usted podrá retirar sus cesantías para mantener sus ingresos, un mecanismo que ya se había usado durante la pandemia.

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La solicitud debe hacerse directamente con su fondo de pensiones y cesantías.

¿Vive en arriendo? No le pueden subir en los próximos meses

Si usted vive en las zonas de emergencia en arriendo y su vivienda sigue en pie, no le pueden subir el canon mensual de aquí a diciembre; tienen que darle 6 meses de plazo adicional antes de aplicar el incremento anual.

Además, usted podrá pedir que le prorroguen el contrato automáticamente durante 6 meses.

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Los dueños de vivienda no pueden sacar al mercado sus inmuebles subiendo el precio por encima de la inflación, e incluso los locales comerciales van a estar con un techo máximo de incrementos: la inflación de este año.

Créditos de vivienda sin cuota inicial y sumando subsidios

En las zonas afectadas por el terremoto, los bancos quedan autorizados a entregar créditos de vivienda sin cuota inicial.

Estos créditos pueden usarse para la reparación, reconstrucción o reposición de viviendas afectadas por el terremoto, incluyendo la adquisición de vivienda nueva o usada que sustituya una vivienda destruida, inhabitable o gravemente afectada.

Terremoto en Colombia. Foto: Senado.

Los bancos también podrán hacer operaciones de leasing sin hipoteca y, en su lugar, se podrán usar otro tipo de garantías.

Los damnificados también podrán sumar distintos programas de subsidio para financiar la compra de vivienda.

Esta medida se suma al anuncio de los principales bancos del país para la entrega de créditos con una tasa de interés especial del 8 %.

El trámite de solicitud tiene que hacerse directamente con las entidades bancarias.

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Puede usar el seguro contra terremoto para reconstruir su casa

Usualmente, cuando se cobra el seguro de terremoto, la aseguradora paga el valor de la deuda con el banco y le entrega el excedente al asegurado.

Sin embargo, aquí se va a permitir que, en lugar de pagarle al banco, el dinero se destine a reconstruir la vivienda, que es la garantía del crédito. Es decir, se reconstruye la vivienda y la persona sigue pagando la cuota del crédito al banco.

El trámite tiene que hacerse directamente ante la aseguradora y el banco.