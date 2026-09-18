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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Inició entrega de bonos de mercado para damnificados por el terremoto en Cali

Inició entrega de bonos de mercado para damnificados por el terremoto en Cali

Son 3.000 tarjetas de bono de 120.000 pesos, para que las familias puedan ir a las tiendas y comprar alimento y productos básicos.

Tarjetas para que damnificados puedan hacer mercado.
Tarjetas para que damnificados puedan hacer mercado.
Alcaldía de Cali.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de sept, 2026

Continúan llegando a Cali distintas ayudas internacionales para atender a las 45.000 familias que resultaron damnificadas por el terremoto. El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidad anunció la entrega de 3.000 tarjetas de bono de 120.000 pesos, para que las familias puedan ir a las tiendas y comprar mercados.

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Ya se hizo la entrega de las primeras 379 tarjetas, a los damnificados del sector de altos de Santa Elena, quienes actualmente están siendo alojados en hoteles y albergues. Se espera que, durante los próximos días, se sigan entregando al resto de afectados.

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"Sabemos que Cali en este momento está pasando por un periodo muy difícil, estamos aquí para apoyar. Esta es la tarjeta que hemos estado distribuyendo. Sabemos que en el primer mes siempre hay muchas ayudas, pero ahora ya empezó el segundo mes y los fondos ya no llegan como antes. Este es el momento donde nosotros entramos para apoyar, porque sabemos que la recuperación es un proceso largo", señaló Nils Grede, director en Colombia del Programa Mundial de Alimentos.

Para entregar las tarjetas pendientes serán priorizadas aquellas familias que aún permanecen alojadas en los hoteles de la ciudad, y adultos mayores e condición de vulnerabilidad, siempre basándose en los datos encontrados en el Registro Único de Damnificados.

"Estas tarjetas son por 120.000 pesos mensuales durante tres meses. En nombre del pueblo caleño, muchas gracias al Programa de Alimentación de Naciones Unidas, ya estamos trabajando y próximamente esperamos tener todo listo para poder llegar a la mayor cantidad de damnificados posibles.", indicó el alcalde de Cali, Alcalde de Cali.

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