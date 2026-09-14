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Así avanza el pago de los auxilios de vida a los damnificados por el terremoto en Cali

Los beneficiarios de este auxilio son aquellas familias que fueron incluidas en el primer corte del Registro Único de Damnificados, cuyas viviendas están catalogadas como "no habitables".

Pago de auxilios de vida a damnificados por el terremoto en Cali.
Alcaldía de Cali.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de sept, 2026

Desde este fin de semana se habilitó el pago del auxilio de vida para las familias de Cali que resultaron damnificadas por el terremoto del 10 de agosto, quienes ya pueden acercarse a los puntos habilitados para reclamar este subsidio.

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Cabe recordar que los beneficiarios de este auxilio son aquellas familias que fueron incluidas en el primer corte del Registro Único de Damnificados, cuyas viviendas están catalogadas como "no habitables".

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"Tenemos un primer listado de 11.000 familias aproximadamente, de los cuales se entregó el 36% correspondiente a 3.500 jefes de hogar por Super Giros, y estamos esperando la dispersión en este momento entre hoy lunes y martes, de 1.400 aproximadamente personas que le va a llegar el dinero a la cuenta bancaria. Son 15 días hábiles que tienen las personas para poder reclamar este apoyo económico", indicó Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo de Cali.

Por otro lado, las empresas de servicios públicos anunciaron medidas de alivios para las familias que perdieron sus viviendas. Juan Martín Bravo, gerente comercial de Emcali, aseguró que quienes sufrieron la pérdida o daños estructurales en sus casas pueden reportarlo a través de la página web de las empresas municipales, para suspender temporalmente el cobro.

"Pueden ir a nuestra página web, donde está el banner "suspensión temporal de servicios" y diligenciar el formulario con el número de contrato, dirección del inmueble, nombre del solicitante, teléfono y corredor electrónico. Una vez recibida esta solicitud, Emcali va a verificar el estado del predio. De acuerdo con esta verificación se realizará la suspensión de servicios que es la clausura temporal", señaló Bravo.

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En cuanto al servicio de gas natural domiciliario, se anunció que el proceso de facturación está suspendido en los predios declarados como inhabitables o colapsados. "En este momento el proceso de facturación y el proceso de recaudo de los predios que resultaron colapsados o inhabitables está totalmente suspendido. Hemos decidido otorgar un plan de cartera especial para los usuarios de carácter residencial o comercial que resultaron con predios afectados por colapso o inhabitabilidad en estos momentos. Entonces este período de gracia es por tres meses y lleva a la condonación del 100% de los intereses y aplica para gas y para brilla", indicó Luis Felipe Orozco, director de experiencia del cliente de Gases de Occidente.

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Por otra parte, esta semana se continuará con la demolición de los 16 edificios que están en riesgo de colapso, los cuales fueron seleccionados en el consejo distrital de gestión del riesgo.

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