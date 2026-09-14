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Blu Radio  / Economía  / Aseguradoras han pagado $184.770 millones por más de 84 mil reclamaciones tras el terremoto

Aseguradoras han pagado $184.770 millones por más de 84 mil reclamaciones tras el terremoto

En una semana, el número de reclamaciones aumentó 24 %, al pasar de 68.270 a 84.534 casos.

Apartamentos afectados por terremoto de 7.4 en Colombia
Apartamentos afectados por terremoto de 7.4 en Colombia
AFP
Por: Sofía Vargas
|
Actualizado: 14 de sept, 2026

Cinco semanas después del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto, las aseguradoras han recibido 84.534 reclamaciones y han pagado $184.770 millones en indemnizaciones, de acuerdo con el más reciente reporte de Fasecolda, con corte al 11 de septiembre.

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El valor asegurado asociado a los siniestros reportados llegó a $4,4 billones, un billón de pesos más frente al balance de la semana anterior. Además, los recursos desembolsados por las compañías aseguradoras aumentaron 94 % frente al corte anterior. Estos pagos corresponden a indemnizaciones para atender los daños ocasionados en viviendas, comercios y copropiedades.

Edificios colapsados en Cali por el terremoto.
Edificios colapsados en Cali por el terremoto. Fotografía cortesía Ejército.

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Risaralda ocupa, para este corte, el departamento con el primer lugar en cuanto al valor estimado de las indemnizaciones, con $1,6 billones. Pereira es la ciudad que concentra el mayor valor estimado a pagar, con cerca de $1,3 billones.

De acuerdo con Fasecolda, los seguros de incendio y terremoto concentran el mayor valor estimado de indemnizaciones, con $3,8 billones. Les siguen los seguros de hogar, con $437 mil millones; automóviles, con $23 mil millones; riesgos laborales, con $18 mil millones, y otros ramos, con $122 mil millones.

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