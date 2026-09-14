Aseguradoras han pagado $184.770 millones por más de 84 mil reclamaciones tras el terremoto

Cinco semanas después del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto, las aseguradoras han recibido 84.534 reclamaciones y han pagado $184.770 millones en indemnizaciones, de acuerdo con el más reciente reporte de Fasecolda, con corte al 11 de septiembre.

El valor asegurado asociado a los siniestros reportados llegó a $4,4 billones, un billón de pesos más frente al balance de la semana anterior. Además, los recursos desembolsados por las compañías aseguradoras aumentaron 94 % frente al corte anterior. Estos pagos corresponden a indemnizaciones para atender los daños ocasionados en viviendas, comercios y copropiedades.

Edificios colapsados en Cali por el terremoto. Fotografía cortesía Ejército.

Risaralda ocupa, para este corte, el departamento con el primer lugar en cuanto al valor estimado de las indemnizaciones, con $1,6 billones. Pereira es la ciudad que concentra el mayor valor estimado a pagar, con cerca de $1,3 billones.

De acuerdo con Fasecolda, los seguros de incendio y terremoto concentran el mayor valor estimado de indemnizaciones, con $3,8 billones. Les siguen los seguros de hogar, con $437 mil millones; automóviles, con $23 mil millones; riesgos laborales, con $18 mil millones, y otros ramos, con $122 mil millones.