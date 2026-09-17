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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Bomberos Yumbo atienden incendio dentro de una bodega en Acopi

Bomberos Yumbo atienden incendio dentro de una bodega en Acopi

Por el momento, no se han establecido las causas que habrían originado el incendio, ni se cuenta con información oficial sobre posibles personas lesionadas.

Incendio Yumbo.
Incendio Yumbo.
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Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de sept, 2026

Un incendio estructural se registró este jueves en las instalaciones de las bodegas Valle del Pacífico, ubicadas en inmediaciones de la Cervecería del Valle, sobre la vía que comunica a Cali con Yumbo, en el sector de Acopi.

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La emergencia es atendida de manera conjunta por unidades del Cuerpo de Bomberos de Yumbo y del Cuerpo de Bomberos de Cali, quienes trabajan para controlar las llamas y evitar que el fuego se extienda a otras estructuras cercanas.

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Debido a la emergencia, las autoridades de movilidad han implementado desvíos y restricciones en algunos puntos de la zona, con el propósito de facilitar el ingreso y desplazamiento de los vehículos de emergencia.

Por el momento, no se han establecido las causas que habrían originado el incendio, ni se cuenta con información oficial sobre posibles personas lesionadas. Las autoridades continúan con las labores de atención y verificación en el lugar.

Se espera que los organismos de socorro y las autoridades competentes entreguen un reporte oficial sobre el origen de la emergencia, las posibles personas afectadas y los daños ocasionados en la infraestructura.

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