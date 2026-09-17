Incendio forestal en el sector de Altos de Menga amenaza varias viviendas

En la tarde de este jueves los bomberos de Cali se encuentran atendiendo un incendio forestal en el sector conocido como Altos de Menga, en el norte de la ciudad, el cual amenaza varias viviendas de esta zona.

La emergencia se alcanza a visualizar desde diferentes sectores de la capital vallecaucana, aumentando la preocupación por la extensión del fuego que avanza rápidamente. El principal obstáculo de la emergencia son los fuertes vientos, sin embargo ya está el despliegue de los organismos de socorro intentando controlar las llamas.

Cabe señalar, que este es el segundo incendio que actualmente se encuentra activo en el Valle del Cauca, pues en el centro del departamento, en la zona rural de Buga, otra conflagración completa 45 días, por las constantes reactivaciones. Emergencia que ya ha afectado más de 1.000 hectáreas en el parque nacional natural Las Hermosas.