Gerente de Emcali advierte que no descarta racionamiento de agua y energía por fenómeno de El Niño

Con el paso de los días siguen aumentando las temperaturas en el suroccidente del país por el fenómeno de El Niño, y desde las Empresas Municipales de Cali siguen reiterando el llamado para hacer un uso racional del agua.

Actualmente, en las plantas de tratamiento de agua potable que abastecen la zona de ladera de la ciudad, que funcionan con los ríos Cali y Meléndez ya se inició el protocolo de bombeo desde la red baja, por los bajos niveles que registran estos afluentes.

Este panorama hace que la posibilidad de racionamiento, tanto de agua como de energía, no se pueda descartar.

"Hoy ya estamos viendo los impactos de este fenómeno, ya tenemos varios ríos con caudales muy bajos. La agudeza del fenómeno del Niño es una realidad y el riesgo de que tengamos que enfrentar esquemas de racionamiento, es una realidad no solamente en Cali, sino en todo el país. Se puede presentar en todos los servicios, tanto en agua potable como en energía. Hoy nosotros estamos prestando el servicio realizando todo lo que técnicamente podemos hacer, pero el riesgo es una realidad", indicó el gerente general de Emcali, Roger Mina.



Según las proyecciones del Ideam, el fenómeno de El Niño podría entrar en una etapa más compleja a partir del mes de noviembre, por lo que hay especial atención en lo que sucederá en la ciudad con los alumbrados navideños, por el incremento del consumo de energía que esto pueda representar.

"No hay ningún tipo de control anunciado sobre el tema de poner alumbrados, decoraciones en las viviendas o en el espacio público. Vamos a tener normalidad en ese sentido, pero ahí el llamado es más al uso racional del agua sobre todo y en la energía. Celebremos con moderación, celebremos utilizando pues elementos que consuman la menor cantidad de energía posible porque eso no solamente ayuda a cuidar el recurso sino pues nuestros bolsillos", añadió el gerente de Emcali.

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Las autoridades de la ciudad advierten que quien sea sorprendido malgastando agua en esta temporada de Cali será sancionado con una multa tipo 4, que equivaldría a unos 930.000 pesos.