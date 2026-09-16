Personeros del Caribe piden a la Creg aplazar y flexibilizar sanciones al consumo de energía

Los personeros del Caribe se reunieron con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y le presentaron cuatro propuestas frente a la medida de 'zanahoria y garrote' por el consumo de energía. Una de las solicitudes es ampliar el periodo de prueba un mes más; sin embargo, la Creg se tomará las siguientes semanas para analizar las propuestas.

Durante la reunión que sostuvieron este lunes en Bogotá, los personeros de la Costa con la directora de la Creg, Adriana Jiménez, y los comisionados de la entidad, los funcionarios fueron enfáticos en manifestar el inconformismo de los usuarios en la Región Caribe frente a esta resolución que busca ahorrar energía por la crisis que tiene el sector desde lo financiero, sumado al fenómeno del Niño, que se anticipa va a ser uno de los más severos de la historia.

En ese sentido, el personero de Barranquilla, Miguel Ángel Alzate, señaló que le manifestaron a la Creg su inconformismo “centrado en que la región Caribe ha sido profundamente rezagada, maltratada frente a la prestación de este servicio de energía y cada vez que se presenta una crisis, una coyuntura, la solución técnica que se ha encontrado es trasladar las ineficiencias del sector a los usuarios vía tarifa”, es decir, aumentando los cobros.

“Eso pasó con el régimen especial, donde nos cobraron más y de todos modos se quebró la empresa. En ese sentido, les estábamos pidiendo que reconsideraran las medidas que tiene esta nueva resolución, que castiga el mayor consumo e incentiva el ahorro, que en términos generales es muy sana. Nosotros estamos convencidos que debemos ahorrar energía, pero no podemos ser juzgados ni medidos con el mismo rasero que a ciudadanos que viven en tierras más frías de nuestro país”.



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Básicamente, contó Alzate, que entre las solicitudes presentadas está realizar por parte de la Creg una mejor socialización de la resolución, buscando evitar la desinformación; ampliar el periodo de prueba para que no empiece a regir a partir del mes de octubre sino de noviembre próximo, para poder revisar con más detalles el comportamiento del fenómeno del Niño y del sector; que las sanciones no se cobren a partir del 10% de mayor consumo, sino del 20%; y que los incentivos para el ahorro luz sea mayores, “ya que no es lo mismo apagar un ventilador o un aire acondicionado en una temperatura de 45 grados de sensación térmica, que en los 15 grados de ciudades del interior del país como Bogotá”.

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“Les pedimos que las sanciones que se van a cobrar a partir de mayores consumos sobre el 10% de nuestro propio promedio no fueran del mismo rigor que las sanciones que tienen en el interior del país. No nos pueden castigar a nosotros igual cuando las necesidades de consumo en nuestra región son de carácter vital, médico, más no de confort. Incluso, les señalamos que ese 10% de holgura que ellos manifestaron está basado en el anterior fenómeno del Niño, el del año pasado, y no puede ser que ese 10%, que fue el mayor consumo en esas épocas, vaya a ser el mismo 10% del consumo que vamos a tener ahora con el fenómeno del Niño más severo que ha tenido la historia. Entonces, también pedimos que para nosotros ese 10% de holgura se duplicara, que lo tuvieran en cuenta y que sea reconsiderado para que las sanciones no se cobren a partir del 10% de mayor consumo, sino del 20%”.

Agregó el Personero de Barranquilla que, en lo que se refiere a los incentivos por el ahorro de energía, solicitaron que estos fueran mayores, ya que “no es lo mismo apagar un ventilador o un aire acondicionado en una temperatura de 45 grados de sensación térmica, que apagarlo en 15 grados en la ciudad de Bogotá”, ya que en el Caribe la cuota de sacrificio es superior.

Resaltó Alzate que en la reunión también se destacaron aspectos positivos de la resolución como excluir a los municipios que fueron azotados por el terremoto; también al sector salud, de educación, el de asistencia, el de seguridad, a los usuarios electrodependientes por razones médicas, o a los que tienen lectura por estimación, muchos de ellos en sectores subnormales del Caribe colombiano.