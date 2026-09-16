Descubren a mujer de 72 años con 50 dosis de droga en su poder; la capturaron en Magangué, Bolívar

Una entrega que resultó muy poco confiable alertó a los vecinos de una adulta mayor en el municipio de Magangué, Bolívar, quien estaría siendo utilizada como “correo humano” para transportar droga.

En medio de un operativo de la Sijín de la Policía, que venía haciendo seguimiento a la denuncia, la mujer de 72 años fue sorprendida con 55 dosis de base de cocaína, y 30.000 pesos que le habrían entregado dos sujetos que la contactaban.

La capturaron en flagrancia

Aunque fue capturada en flagrancia y dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación, las autoridades investigan si la mujer estaría siendo engañada para evadir a las autoridades.



“Estamos adelantando las investigaciones para identificar a las personas que estarían detrás de este hecho. No vamos a permitir que se pretenda utilizar a ciudadanos para transportar sustancias estupefacientes y evadir los controles policiales. Destacamos la información suministrada oportunamente por la comunidad”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón, comandante de la Policía Bolívar.

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Asimismo, la Policía confirmó que la adulta mayor no registra antecedentes ni anotaciones judiciales.

En lo corrido del año, en el departamento de Bolívar se han capturado 471 personas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.