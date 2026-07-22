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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Incautan más de 310 kilos de cocaína tras operativo del Ejército en el sur del Cesar

Incautan más de 310 kilos de cocaína tras operativo del Ejército en el sur del Cesar

Las autoridades atribuyen la infraestructura ilegal a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. En el lugar también fueron hallados insumos y equipos para producir cocaína.

Cristalizadero Autodefensas Sierra Nevada en el sur del Cesar.jpg
Blu Radio. Destruyen cristalizadero de Autodefensas Sierra Nevada en Cesar //Foto: Ejército
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 22 de jul, 2026

En el sector de Caño Seco, zona rural del municipio de San Alberto, en el sur del Cesar, las autoridades ubicaron y destruyeron un laboratorio utilizado para el procesamiento de clorhidrato de cocaína que, según el Ejército Nacional, pertenecería a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, estructura señalada de obtener recursos del narcotráfico para financiar sus actividades ilegales.

El hallazgo se produjo durante una operación adelantada por tropas del Batallón de Infantería Liviana No. 14 Capitán Antonio Ricaurte, adscrito a la Quinta Brigada del Ejército, en coordinación con la Policía Nacional.

De acuerdo con el teniente coronel Iván Alberto Arturo Tapia, comandante del Batallón Ricaurte, en el lugar fueron encontrados más de 310 kilogramos de clorhidrato de cocaína listos para su distribución, además de 1.242 galones de insumos líquidos y 700 kilogramos de insumos sólidos utilizados para la producción del estupefaciente.

Durante la inspección, los uniformados también hallaron dos estructuras que funcionaban como cristalizadero. Allí fueron encontrados hornos, prensas, un transformador acondicionado para suministrar energía eléctrica y otros equipos empleados en el procesamiento de la droga.

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"La destrucción del laboratorio representa una afectación superior a los 1.705 millones de pesos para las finanzas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. Además, con la incautación del alcaloide se evitó la comercialización de cerca de 762.500 dosis de cocaína", señaló el coronel Arturo Tapia.

Las autoridades indicaron que continuarán desarrollando operaciones en esta zona del sur del Cesar y otras regiones del nororiente del país para ubicar infraestructuras empleadas en la producción de estupefacientes y afectar las economías ilegales que sostienen a organizaciones armadas.

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