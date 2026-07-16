Seis capturados dejó intento de asonada para sacar al Ejército en Argelia, Cauca

Al menos seis personas capturadas deja un intento asonada para sacar al Ejército en zona rural de Argelia, Cauca. Según la información de las autoridades, en las últimas horas un grupo de personas, al parecer instrumentalizadas, intentaron sacar al ejército del sector del Filo de este municipio.

En medio de la situación, algunas personas habrían intentado arrebatar las armas a los militares, ante lo cual los uniformados abrieron fuego. De acuerdo con el Ejército, en el hecho 4 personas resultaron heridas en sus extremidades, asimismo fue capturado un hombre y un menor de edad, que fueron aprehendidos.

Las 6 personas, incluidos los heridos, fueron evacuados en helicóptero hasta Popayán.

La estructura 'Carlos Patiño' de las disidencias de 'Mordisco', desde hace varias horas se está reuniendo personas para instrumentalizarlas, y así intentar sacar al ejército del sector de El Filo y replegarlo hasta el corregimiento de El Plateado, también en Argelia.