Mar de leva causa estragos en Puerto Colombia: las olas derribaron kioscos en playas

Bajo alerta naranja por fuertes vientos y alto oleaje se encuentran los departamentos del Caribe central, como Atlántico, Magdalena y Bolívar, donde las brisas alcanzan hasta de 40 kilómetros por hora y provocan olas que superan los tres metros de altura.

Estas condiciones son las que han provocado un mar de leva que está afectando los balnearios del Atlántico, en especial, tres concurridas playas del municipio de Puerto Colombia, donde se han venido abajo las casetas instaladas a la orilla del mar para el disfrute de los turistas.

De acuerdo con Leonardo Vargas, jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de ese municipio, 50 familias están teniendo problemas en su operación turística, debido a la caída de sus kioscos. Dice que la Gobernación del Atlántico avanza en el censo de los afectados para ayudarlos.

"Hoy tenemos unos puntos detectados, donde se ha afectado la estructura de playas del Country, playa Modelo y parte de las playas de Salgar. Tenemos alrededor de una 50 familias que viven del negocio y están perjudicadas, por eso ya se está haciendo el acompañamiento necesario", expresó Vargas.



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El Cuerpo de Salvavidas de Puerto Colombia instaló banderas rojas en los puntos más peligrosos para advertir a los bañistas y evitar emergencias como la del pasado fin de semana, cuando una mujer debió ser rescatada del mar y llevada de urgencias, tras ser arrastrada por una corriente.

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Las autoridades también están realizando operativos desde las 4:00 de la tarde para velar que los bañistas acaten el cierre de las playas establecido o de lo contrario serán multados.

La Alcaldía de Puerto Colombia pide mucha obediencia con los horarios, ya que en la noche no hay personal capacitado para socorrer en caso de una emergencia.