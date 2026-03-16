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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Nuevo frente frío se aproxima al Caribe colombiano; provocará fuertes vientos y alto oleaje

Nuevo frente frío se aproxima al Caribe colombiano; provocará fuertes vientos y alto oleaje

Vientos de más de 45 km/h y olas de hasta tres metros de altura mantienen en alerta naranja a Atlántico, Bolívar y Magdalena, así como al departamento de La Guajira.

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