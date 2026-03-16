Nuevo frente frío se aproxima al Caribe colombiano; provocará fuertes vientos y alto oleaje

Un nuevo frente frío se aproxima al Caribe colombiano, lo cual seguirá provocando fuertes vientos y alto oleaje en la costa norte, donde ya se ha elevado bandera roja en playas para advertir el riesgo a los bañistas.

Vientos de más de 45 km/h y olas de hasta tres metros de altura mantienen en alerta naranja a Atlántico, Bolívar y Magdalena, así como al departamento de La Guajira, donde se registran condiciones similares en su zona marítima.

Este fuerte oleaje e intensidad del viento, por los que inclusive las autoridades han instalado banderas rojas en playas del Atlántico, persistirán en los próximos días, debido a la entrada de un nuevo frente frío proveniente de Norteamérica, que si bien no provocará intensas lluvias, sí amenaza con traer mucha brisa y grandes olas en el mar.

Una de las zonas donde se está en alerta por estas condiciones es el municipio de Puerto Colombia, Atlántico, donde tres menores de edad por poco pierden la vida en el mar tras ser arrastrados por las olas cuando disfrutaban de un baño.



Los menores alcanzaron a ser rescatados por el cuerpo de salvavidas del municipio, indicó la coordinadora de este organismo de socorro, Linda Goenaga.

"Estos tres menores de edad, de 10, 13 y 14 años, no acataron las recomendaciones del socorrista y fueron arrastrados por la corriente. Pero digamos que el llamado es sobre todo a los padres, porque la responsabilidad es de ellos a la hora de estar en playa, ya que nos encontramos en bandera roja", dijo Goenaga.

Goenaga recordó así a los bañistas ser prudentes a la hora de ingresar al mar, pues justamente la presencia de bandera roja en todas las playas de esta población advierte que no es conveniente alejarse de la orilla ni bañarse cerca de los espolones.

Publicidad

Vale mencionar que por fuerte viento y alto oleaje también hay alerta amarilla en los departamentos de Córdoba, Sucre y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

