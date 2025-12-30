Fuerte oleaje arrasa con playas de Puerto Colombia: comerciantes piden ayuda

Los vientos de hasta 46 km/h que se están registrando en Atlántico, Magdalena y Bolívar están provocando olas de entre 2 y 2.8 metros de altura, convirtiéndose en una nueva arremetida del mar que sigue desapareciendo algunas áreas de playa en balnearios como Puerto Colombia.

Los comerciantes porteños afirman que, solo en inmediaciones del muelle, alrededor de 15 negocios ubicados a la orilla del mar se han visto afectados por la erosión costera en el último año y que las condiciones tienden a empeorar con las brisas decembrinas, dejando pérdidas económicas en esta temporada turística.

"El mar ha destruido todos los negocios, el mar todo los negocios se los está llevando. No tenemos nada de playas, queremos que el municipio o la Gobernación nos colaboren con unos espolones para mitigar esto, porque está muy fuerte", cuenta Omar Restrepo, uno de los caseteros que debió cerrar uno de sus establecimiento por esta situación.

Por los intensos vientos y el alto oleaje, el Ideam mantiene alerta naranja en Atlántico, Bolívar y Magdalena, y alerta amarilla en los demás departamentos del Caribe, incluyendo el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.



Vale decir que en esta temporada seca también hay alerta en todos los departamentos de la región por la probabilidad de incendios forestales. Justamente, en inmediaciones del Castillo de Salgar, en Puerto Colombia, hubo un incendio que debió ser atendido por el cuerpo de bomberos del municipio.

Las autoridades y organismos de socorro piden a la comunidad que se abstenga de realizar cualquier tipo de quemas, ya que por el fuerte viento el fuego se les podría salir de control y provocar un incendio forestal.