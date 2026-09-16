Video: ensayan montaje de palcos en Malecón de Barranquilla para convertirlo en Cumbiódromo

Estamos a 143 días de la Batalla de Flores y Barranquilla, fiel a su estilo, ya está preparando los detalles para este y los demás desfiles y eventos del Carnaval 2027.

Justo en el sector en el que está ubicada la Luna del Río, en el concurrido Malecón del Río en Barranquilla, se inició a modo de prueba la instalación de palcos para verificar qué tan viable es ubicarlos allí, una vez se haga oficial el traslado de los principales desfiles de Carnaval hacia este corredor turístico.

BLU Radio hizo un recorrido por la zona y constató el montaje de las estructuras por parte de la Alcaldía de Barranquilla, lo que aumenta la expectativa sobre cómo el Malecón está a punto de convertirse en el nuevo Cumbiódromo.

Opiniones divididas frente a este importante cambio

Algunos prefieren mantener la tradición por la vía 40 y a otros les entusiasma el cambio, porque sienten que la grandeza de Malecón va acorde con la majestuosa fiesta.

Ahora bien, entre los hacedores de la fiesta han salido algunos cuestionamientos, por ejemplo, cómo lidiarán con las altas temperaturas que se sentirán aún más fuerte en la superficie: la Vía 40 está hecha en concreto, pero el Malecón está construido en asfalto y este material se calienta todavía más. Luego, esto podría afectar a los bailarines que, en muchos casos, desfilan a pie descalzo.

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"Los bailarines van a sufrir mucho esta temperatura y lo van a sentir en los pies, va a ser muy incómodo, va a ser mucho más desgastante. Entonces, digamos que es algo que pareciese que no están evaluando, no están teniendo en cuenta si así van a tomar la decisión de hacer ese traslado", expresa Jorge Velásquez, director del garabato Quilla D' Carnaval.

Otras dudas surgen alrededor de si el espacio no se verá reducido para hacedores y el público, y cómo serán las rutas de ingreso y evacuación, que son menos en comparación con las de Vía 40.

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En todo caso, detrás de este cambio también hay razones de seguridad, teniendo en cuenta que sobre la Vía 40 está uno de los accesos al Batallón Paraíso, que ahora funciona como sede presidencial y obliga a mantener mayores controles.

Hasta el momento, el recorrido cuyo cambio ya está confirmado es el Desfile del Carnaval de Los Niños, que ahora será en la Avenida Shakira, calle 72. De hecho, este fin de semana quedó lista la monarquía 2027 con el nombramiento del rey Momo Abraham Cáceres, y los reyes infantiles Isabella Daes y Pedro Fandiño. La reina Salwa Maloof tiene todo listo para comandar la fiesta.

Vea el video aquí: