¿Concierto en el Metropolitano para el Carnaval 2027? Esto dijo la reina

El Carnaval de Barranquilla 2027 comienza a tomar forma y, con él, crece la expectativa por las novedades que tendrá una de las fiestas más importantes de Colombia. Salwa Maloof, reina del Carnaval de Barranquilla 2027, habló sobre sus expectativas para la próxima edición y dejó sobre la mesa una posibilidad que rápidamente despierta la atención: que el estadio Metropolitano Roberto Meléndez pueda convertirse en uno de los escenarios de la fiesta.

Durante una entrevista con Blu Radio, Maloof se refirió al crecimiento que ha tenido el Carnaval de Barranquilla y a la necesidad de seguir generando espacios que permitan llevar la celebración a nuevos públicos. En medio de la conversación, mencionó la posibilidad de aprovechar el estadio Metropolitano, que volverá a recibir actividades deportivas, para realizar allí eventos relacionados con el Carnaval.

“Ahora vamos a inaugurar nuevamente el Metropolitano. Qué chévere, imagínate un concierto ahí, imagínate una coronación, un bando ahí”, comentó la soberana, planteando el escenario como una idea que le gustaría ver materializada durante el Carnaval 2027.

Aunque sus palabras no constituyen una confirmación oficial de que habrá un concierto en el estadio, sí dejan abierta la expectativa sobre los escenarios que podrían utilizarse durante la próxima edición de la fiesta. De hecho, cuando fue consultada sobre si estaba anunciando un concierto, Maloof aclaró que se trataba de una posibilidad y que aún no estaba definido.



Así sería la nueva fachada del estadio Metropolitano de Barranquilla. Tomado de X @AlejandroChar

Un Carnaval que busca crecer

La propuesta se enmarca en una visión más amplia de la reina para el Carnaval de Barranquilla 2027. Maloof aseguró que la fiesta debe continuar creciendo en escenarios, desfiles y puestas en escena, con el objetivo de llegar a más personas.

“Yo sé que vamos a hacer este Carnaval literalmente, que sea un Carnaval que llegue al corazón de toda la gente”, afirmó.

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La reina también destacó el impacto que tuvo la presencia de Shakira en la edición anterior, al considerar que permitió que el Carnaval tuviera una mayor visibilidad internacional. Para 2027, su apuesta es mantener ese impulso y conseguir que la fiesta barranquillera siga ganando reconocimiento fuera de Colombia.

“Nuestro compromiso es aún mayor de llevar el Carnaval al mundo entero, que nos conozcan”, señaló.

Carnaval de Barranquilla // Foto: AFP

Artistas y grandes escenarios

Maloof también habló de su deseo de que artistas de gran talla puedan llegar a los escenarios del Carnaval de Barranquilla y compartir su talento con el público.

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Por ahora, no hay confirmación en sus declaraciones sobre qué artistas podrían presentarse ni sobre un eventual concierto en el Metropolitano. Lo que sí queda claro es que la reina imagina un Carnaval 2027 con mayores dimensiones y nuevas posibilidades para disfrutar de la cultura, la música y las tradiciones de Barranquilla.

Mientras avanzan los preparativos, la expectativa queda abierta: ¿podría el Metropolitano convertirse en uno de los grandes escenarios del Carnaval de Barranquilla 2027? La idea ya fue planteada por Salwa Maloof y podría convertirse en una de las novedades que más interés genere entre los carnavaleros.