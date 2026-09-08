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Visita de Marco Rubio a Barranquilla abre nuevo capítulo entre Colombia y EE. UU: Mauricio Gómez

El ministro de Comercio, Industria y Turismo calificó la visita de Marco Rubio a Barranquilla como un hecho histórico para la Región Caribe y el país.

Mauricio Gómez.png
Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez.
Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de sept, 2026

Al término de la reunión entre el presidente Abelardo De La Espriella y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, en el marco de su visita oficial al país, el ministro de Comercio, Industria y Turismo Mauricio Gómez, destacó la visita del alto funcionario a barranquilla, calificando el hecho como el inicio de una nueva etapa en las relaciones entre Colombia y Los Estados Unidos.

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El ministro destacó que es la primera vez que un secretario de Estado visita la capital del Atlántico, al tiempo que resaltó la importancia de los acuerdos alcanzados en materia diplomática, comercial y militar durante la importante.

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"Creo que comenzamos a hablar con un socio militar y comercial, el más importante de todos, con las cartas sobre la mesa y creo que la agenda de Barranquilla, los acuerdos de Barranquilla, son el principio de cosas maravillosas para la región Caribe y para Colombia en estos próximos 4 años", expresó Mauricio Gómez.

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El ministro estuvo presente en el encuentro que se realizó entre diplomáticos de Colombia y Estados Unidos en la sede permanente de la presidencia, en el Batallón Paraiso, en el norte de Barranquilla.

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