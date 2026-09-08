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“Se parece a Miami, me encanta”: secretario de Estado de EE.UU, Marco Rubio, sobre Barranquilla

El alto funcionario estadounidense terminará su agenda en la capital del Atlántico con una cena en la casa del presidente Abelardo De La Espriella.

De La Espriella y Marco Rubio.
De La Espriella y Marco Rubio.
Foto: Presidencia - Isaac Bechara
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de sept, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

Mientras abandonaba la sede presidencial en el Batallón paraíso, ubicada en el norte de Barranquilla, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, destacó la similitud que encuentra entre la capital del Atlántico y Miami.

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Al ser abordado por periodistas mientras caminaba a subirse en la camioneta que lo trasladaría al Hotel Marriott, donde cumpliría otro encuentro esta vez con empleados de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, el alto funcionario norte americano aseguró sentirse encantado con la ciudad e incluso su clima cálido.

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“Se parece a Miami esta humedad y el calor caribeño, eso me encanta”, afirmó el funcionario estadounidense.

El secretario de Estado agregó que esta era su primera visita a Barranquilla y dejó abierta la posibilidad de regresar en próximas oportunidades.

“Primera vez que visito acá. No la conozco, pero ahora la conozco. Tengo que regresar muchas veces”, dijo Rubio.

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La extensa agenda del Secretario de Estado durante este martes en la capital del Atlántico, termina con una comida junto a su esposa, en la casa del presidente Abelardo de la Espriella, en lagos de Caujaral, un exclusivo sector ubicado en la vía que de Barranquilla conduce a Puerto Colombia, cerca de Sabanilla.

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El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, fueron los primeros en recibir al secretario de Estados de los Estados Unidos, Marco Rubio, junto con su esposa en medio de su histórica llegada a la capital del Atlántico para sostener reuniones con el presidente Abelardo De La Espriella.

Ambos mandatarios lograron hablar un par de minutos con el alto funcionario estadounidense y la principal petición fue la necesidad de reabrir una Agencia Consular de los Estados Unidos en Barranquilla.

“Fue una importante reunión de alto nivel que se realizó aquí en Barranquilla con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Creo que es una oportunidad histórica; nunca más creo que vayamos a tener la oportunidad de hablar con el segundo al mando del Gobierno de Estados Unidos”, expresó por su parte el gobernador Verano.

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