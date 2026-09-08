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Así recibieron el alcalde Char y gobernador Verano al secretario de Estado de EE.UU en Barranquilla

El alto funcionario estadounidense llegó hasta Barranquilla para tener reuniones con el presidente Abelardo De La Espriella.

Alejandro Char y Marco Rubio.png
El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, junto con el secretario de Estados de los Estados Unidos, Marco Rubio.
Alcaldía Barranquilla
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de sept, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, fueron los primeros en recibir al secretario de Estados de los Estados Unidos, Marco Rubio, junto con su esposa en medio de su histórica llegada a la capital del Atlántico para sostener reuniones con el presidente Abelardo De La Espriella.

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Por medio de un comunicado, la Alcaldía Distrital sostuvo que “Barranquilla siempre ha sido la puerta de entrada al progreso y al desarrollo del país, y que esta visita fortalece una alianza clave para la seguridad, la inversión, el comercio y la generación de nuevas oportunidades para los barranquilleros”.

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Ambos mandatarios lograron hablar un par de minutos con el alto funcionario estadounidense y la principal petición fue la necesidad de reabrir una Agencia Consular de los Estados Unidos en Barranquilla.

“Fue una importante reunión de alto nivel que se realizó aquí en Barranquilla con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Creo que es una oportunidad histórica; nunca más creo que vayamos a tener la oportunidad de hablar con el segundo al mando del Gobierno de Estados Unidos”, expresó por su parte el gobernador Verano.

Durante el encuentro, el mandatario departamental entregó formalmente la carta de intención para solicitar dicha reapertura, documento que fue recibido directamente por el equipo de trabajo del secretario de Estado.

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Asimismo, Verano le recordó a Rubio que la capital del Atlántico albergó históricamente una representación consular que operó con gran éxito y que su restitución responde hoy a las dinámicas actuales de integración.

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“Nosotros tuvimos toda la vida un gran consulado, funcionó perfectamente y, de pronto, un día, por algunas funciones de recorte, lo quitaron, pero nosotros necesitamos, porque cada vez tenemos mayor relación académica, turística, económica, empresarial, de nuestra gente con los Estados Unidos, y por eso necesitamos el consulado”, explicó Verano.

Desde el Despacho del Gobernador se hizo entrega a la esposa del secretario de Estado, Jeannette Dousdebes Rubio, de un regalo de Artesanías del Atlántico, elaborado por artesanas de Usiacurí, que consta de individuales y servilleteros fabricados en palma de iraca.

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