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Esposa del secretario de Estado de EE.UU visitó el Museo del Carnaval en Barranquilla; esto pasó

El encuentro estuvo liderado por la primera dama de Barranquilla, Katia Nule, y la directora del Carnaval, Diana Acosta Miranda.

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Jeanette Dousdebes Rubio, esposa del secretario de Estados de los Estados Unidos, Marco Rubio, en Barranquilla.
Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de sept, 2026
Editado por: José Palma

Entre aplausos y saludos de varios habitantes del tradicional barrio Abajo en Barranquilla, fueron despedidas la esposa del secretario de Estado de los Estados Unidos, Jeannette Rubio, y la primera dama del país, Ana Lucía Pineda, tras un recorrido cultural que realizaron este martes en el Museo del Carnaval, donde conocieron cada detalle de la fiesta más grande del país.

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A este lugar en el norte centro histórico de Barranquilla llegaron bajo un robusto operativo de seguridad, compuesto por más de 20 unidades de la Policía Metropolitana y el Ejército Nacional, sin contar las más de ocho camionetas del servicio secreto estadounidense.

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El encuentro estuvo liderado por la primera dama de Barranquilla, Katia Nule, y la directora del Carnaval, Diana Acosta Miranda. Inicialmente caminaron entre las coronas y cuadros de cada una de las reinas del Carnaval, luego subieron al segundo piso para contemplar los vestidos más representativos de las carnestolendas y finalmente recordaron los momentos más representativos en la historia de la cita.

“Cuando entraron al museo quedaron impresionadas por su belleza. Les dije que aquí entran diariamente 300 personas y no podían creerlo. Fue una visita muy cordial, chévere, como decimos nosotros acá. Hubo risas, anécdotas y el compromiso de que vuelvan; especialmente claro al Carnaval de Barranquilla”, declaró a Blu Radio Katia Nule.

Sobre la invitación, fue clara en que tiene las puertas abiertas: “Le dije tienes que volver, pero trata de que la visita sea junto al Carnaval de Barranquilla y no te vas a arrepentir".

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Finalmente, tanto Rubio como Pineda firmaron el libro de los asistentes a este lugar. La norteamericana “gracias por compartir la increíble belleza, alegría y ricas tradiciones del Carnaval de Barranquilla. Tu pasión y talento son verdaderamente inspiradores”.

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El obsequio

La esposa del secretario de Estado de EE.UU, Jeannette Rubio y la primera dama, Ana Lucía Pineda, recibieron regalos de Carnaval S.A. Consiste en portavasos con los diferentes personales del Carnaval de Barranquilla, como lo es la negrita puloy y una bandeja de marimonda alusiva a la fiesta. Esto, como muestra de la identidad y riqueza cultural de la celebración.

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