El regalo que recibió esposa del secretario de Estado de EE.UU durante visita al museo del Carnaval

En el marco de su visita al Museo del Carnaval durante la tarde de este martes 8 de septiembre, ubicado en el tradicional barrio Abajo de Barranquilla, Jeannette Rubio, esposa del secretario de Estado de los Estados Unidos, junto a la primera dama, Ana Lucía Pineda, recibieron un especial obsequio por parte de los organizadores de las carnestolendas.

Durante el recorrido por las instalaciones, la junta directiva del Carnaval de Barranquilla hizo entrega de un obsequio a ambas visitantes alusivos a la fiesta más importante del Caribe como lo es el Carnaval de Barranquilla.

El obsequio

Consiste en portavasos con los diferentes personales del Carnaval de Barranquilla, como lo es la negrita puloy y una bandeja de marimonda alusiva a la fiesta. Esto, como muestra de la identidad y riqueza cultural de la celebración.



Esposa del secretario de Estado de EE.UU, Jeannette Rubio y la primera dama, Ana Lucía Pineda, recibieron regalos de Carnaval S.A. En libro de visitantes del Museo Jeannette dejó un mensaje:



“Gracias por compartir la increíble belleza, alegría y ricas tradiciones del Carnaval" pic.twitter.com/jGjnJDBJPm — Blu Caribe (@BLUCaribe) September 8, 2026

El mensaje de Jeannette Rubio en el libro de visitas del Museo del Carnaval

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La experiencia dejó una profunda impresión en la delegación. En el libro de visitantes del museo, Jeannette Rubio plasmó un mensaje de agradecimiento en el que destacó el valor de la festividad:

"Gracias por compartir la increíble belleza, alegría y ricas tradiciones del Carnaval de Barranquilla. Tu pasión y talento son verdaderamente inspiradores", escribió Rubio.