"El Carnaval es de todos": Salwa Maloof revela su apuesta como reina de Barranquilla 2027

El pasado 21 de agosto, la Junta Directiva del Carnaval eligió a Salwa Maloof Habib, de 24 años, como la reina del Carnaval de Barranquilla 2027. Día que recibió la noticia de Katia Nule, la primera dama de la ciudad, quien decidió decirle de manera personal la importancia de este nombramiento para ella y toda la capital del Atlántico.

“Este año no tuvimos la famosa llamada, sino que quisimos venir aquí a su casa a decirte que eres nuestra Reina del Carnaval 2027.Recibe de parte del alcalde y de mi persona este nombramiento con muchísimo amor, con muchísimo cariño. Este año nuestro Carnaval será un carnaval de solidaridad. No nos hemos olvidado de lo que está pasando en Colombia; al contrario, estamos aquí, con nuestra reina y vamos a seguir recibiendo ayudas para enviar a las zonas más afectadas de nuestro país”, dijo Nule.

Una responsabilidad que, según ella, es más grande de lo que imaginó, pero que con orgullo que llevar el Carnaval 2027 no solo a los barranquilleros, sino para todo el mundo y que se conecte con una edición en donde los caminos conduzcan a la construcción social, de la mano de una amplia oferta cultural.

“Para mí este reconocimiento significa un compromiso importantísimo al ser la embajadora de la fiesta más importante y alegre de Colombia, vivirlo y sentirlo como una hacedora del Carnaval, representarlo correctamente y entender que es un patrimonio que debemos salvaguardar por muchísimo tiempo (…) lo que quiero es que realmente haya una unión entre nosotros mismos y lo mostremos a la gente. Quiero llegar, que no quiero ser una reina lejana, sino por el contrario, quiero ser una reina que me sienta muy cercana, que pueda llegar a cada rincón de la ciudad y al país”, expresó Maloof en conversación con Blu Radio.



Salwa Maloof Habib // Foto: suministrada

¿Qué quiere lograr como reina del Carnaval para Barranquilla?

Con tan solo 24 años, Salwa Maloof ha dedicado gran parte de su vida al trabajo social y el trabajo por las comunidades en Barranquilla, al igual que los comerciantes, artistas y demás actores que, según ella, hacen la ciudad un destino imperdible para todo el mundo.

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“Yo tengo una fundación llamada Fulamic, desde los 16 años la lidero, y lo que yo quiero es que esa fundación esté conmigo durante todos estos meses. ¿Cómo? Brindando proyectos para todos estos hacedores. Son más de 40,000 hacedores que tenemos ahora mismo en Barranquilla que trabajan incansablemente por el carnaval y viven de esta fiesta. Es por eso por lo que tengo diferentes proyectos para ellos, como por ejemplo en la salud, brindarles una brigada de salud, una membresía gratuita, y realmente cuidar, cuidarlos para que lleguen de la mejor manera posible al momento del carnaval y que eso perdure en el tiempo”, contó.

Pero también quiere que este sea un puente para ayudar a los damnificados por el terremoto del pasado 10 de agosto, para que sea el Carnaval ejemplo de que la unión de una región puede brindarles una mano a miles de personas, en especial en momento en donde “más se debe trabajar como colombianos y unidos”.

Salwa Maloof Habib // Foto: suministrada

Esto traerá el Carnaval de Barranquilla 2027

El mayor sueño para ella como reina es que las personas que visiten la ciudad se lleven un pedazo del Atlántico, pero además que conozcan quién está detrás de los vestidos y cómo una joven de 24 años ha trabajado por su ciudad desde que era apenas una niña.

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“No es fácil las madrugadas, el tema de estar obviamente siempre súper producido, arreglado, con maquillaje, que el pelo, y también saber que uno debe tener un equipo tan grande al lado que se convierte en familia, espectacular. Pero algo que me sorprende realmente, la magnitud de este título”, dijo.

Recordando el 2026 cuando estuvo Shakira, el reto es demostrar que la recomendación de la ‘Loba’ no fue en vano y que todos los que quieran conocer las calles en donde creció la artista, se encuentren con un pueblo lleno de cultura, actividades y fiesta.

“El barranquillero te va a recibir a ti con la mejor actitud, con una sonrisa. Con un abrazo, con una fiesta en cada esquina. Mira, tú te vuelves hermano, primo de todo el mundo. Así que de verdad que es un escenario para todos y nos representa a todos como colombianos, porque es que el Carnaval de Barranquilla se nutre de todo el país, se nutre de todo, de todo el Caribe, de todo, de todas las danzas y de toda la cultura que realmente ha llegado a la ciudad”, puntualizó.

¿Quién es Salwa Maloof Habib, nueva reina del Carnaval?

Hija de Shadia Habibi y Dieb Maloof, creció con Barranquilla en su corazón y siempre cerca del Carnaval. Inició en la academia de Julie de Donado, y con el tiempo se formó con reconocidos maestros como Martica Maturana, Pedro García, Pedro Díaz, Lennon Broks, Yineth Nieto, Breyner Cantillo y Darwing Yusseth.

Ha liderado diversas iniciativas sociales, pensando en el bienestar de las comunidades más vulnerables y con Fulamic, su fundación, ha mejorado la calidad de vida de niños, niñas y adultos que enfrentan patologías médicas complejas. Además, trabaja en el empoderamiento de mujeres cabeza de hogar, de Barranquilla y el Atlántico.

“Los barranquilleros están preparándose desde ya para brindarles un show espectacular durante todos los días de estos desfiles, todos los días que hay eventos en Baila la Calle. Mira, hay evento para todo el mundo, momento para todo el mundo, y la gente y su reina va a estar esperándolos a todos para brindarles la mejor experiencia”, finalizó.