Catatumbo
Colfuturo
Salario mínimo
Recargo nocturno

Más de 100.000 personas visitaron al Gran Malecón del Río en Barranquilla durante Navidad

Más de 100.000 personas visitaron al Gran Malecón del Río en Barranquilla durante Navidad

Esta cifra representa un aumento de 48,4% en el número de visitantes, teniendo en cuenta que en 2024 el lugar fue recorrido en esta misma fecha por unas 75.000 personas.

