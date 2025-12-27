Más de 100.000 personas visitaron al Gran Malecón del Río en Barranquilla durante Navidad

El turismo en Barranquilla sigue creciendo y sumando récords, sobre todo alrededor del Gran Malecón del Río, cuyo corredor turístico tuvo 111.300 visitas solo durante las celebraciones navideñas de 24 y 25 de diciembre.

Esta cifra representa un aumento de 48,4% en el número de visitantes, teniendo en cuenta que en 2024 el lugar fue recorrido en esta misma fecha por unas 75.000 personas; es decir, que este año 36.300 personas más llegaron a este atractivo turístico de la ciudad.

“La cifra también refleja el crecimiento sostenido de visitantes debido al impacto positivo de su oferta recreativa, cultural, deportiva y gastronómica, especialmente en fechas especiales como la Navidad”, afirmó la Alcaldía en un comunicado.

Y es que recorrer el Gran Malecón es una experiencia que combina múltiples planes en un solo lugar. A lo largo de sus 5,5 kilómetros, desde el sector Puerta de Oro hasta Jardín del Río, los visitantes pueden disfrutar de la brisa del río Magdalena, caminar o hacer deporte al aire libre, compartir en familia y deleitarse con una variada oferta gastronómica.



Reporta la administración distrital que el gran éxito se debe a la Luna del Río, el nuevo atractivo turístico de este lugar en el que se puede lograr una vista 360 de la ciudad y del río Magdalena, pero por lo menos durante esta época primero hay que entrar en sus largas filas.

El Malecón cuenta con cuatro unidades funcionales diseñadas para el desarrollo de actividades culturales, deportivas y recreativas. Sus espacios incluyen parques infantiles, zonas para mascotas, áreas de picnic, plazoletas para eventos, activaciones culturales y zonas gastronómicas con cocina local, nacional e internacional.

Gracias a su completo equipamiento, el Gran Malecón ofrece escenarios ideales para la práctica deportiva y el esparcimiento. Entre sus espacios se destacan: canchas de fútbol, voleibol y fútbol playa, canchas de básquet y gimnasios biosaludables.

Otra de los espacios novedosos es el Skatepark, una zona destinada exclusivamente para la práctica de deportes como skateboarding, BMX freestyle y roller freestyle, permitiendo la realización de acrobacias, trucos y maniobras, tanto para quienes inician su formación, como para los avanzados que podrán perfeccionar su técnica.

Uno de los atractivos más utilizados es la ciclobanda, que inicia en el sector gastronómico y está destinada exclusivamente para el uso de bicicletas, patines y patinetas, permitiendo recorrer el Malecón de forma segura y organizada.