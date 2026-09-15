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Programa podría reducir hasta el 70 % del valor en la factura de la luz: así puede aplicar

Las empresas de Bogotá podrán monitorear su consumo de energía y conocer el límite establecido para evitar cobros adicionales en sus facturas.

ahorro de energía.jpg
Ahorro de energía.
Foto: imagen de archivo, creada con IA, Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de sept, 2026

Para muchos ciudadanos, el pago de las facturas llega a ser un dolor de cabeza, y es que justo con la temporada de calor que golpea al país, el consumo de energía ha incrementado, lo que lleva a que las facturas lleguen mucho más costosas.

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Ante ello, las empresas de Bogotá tendrán una nueva herramienta para controlar su consumo de electricidad y evitar el recargo de hasta 70 % que contempla el programa transitorio de ahorro de energía que entró en vigencia el primero de septiembre.

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La iniciativa fue lanzada por Vértebra y permitirá a las compañías monitorear su consumo, conocer el límite que tienen establecido y recibir alertas cuando estén cerca de superarlo. El acceso a la plataforma será gratuito durante los seis meses de aplicación de la medida.

El programa está dirigido a empresas que buscan anticiparse a los cambios en sus facturas y tomar medidas antes de que los cobros adicionales sean aplicados.

¿Cómo funciona el recargo del 70 % en la energía?

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La medida establecida mediante la Resolución 101 120 de 2026 busca promover un menor consumo de electricidad y proteger los embalses ante el riesgo de un Fenómeno de El Niño. Su duración inicial será de seis meses y cada hogar, comercio y empresa tendrá una meta individual calculada con base en el consumo de los últimos 12 meses.

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Juan Pablo Rojas, CEO de Vértebra.
Juan Pablo Rojas, CEO de Vértebra.
Cortesía Vértebra

El esquema contempla dos escenarios:

  • Si una empresa supera en más de 10 % su referencia de consumo, deberá pagar un recargo del 70 % sobre la energía que exceda ese límite.
  • Si logra reducir su consumo en más de 10 %, podrá recibir un saldo a favor al finalizar el programa.

Por eso, la propuesta de Vértebra no consiste en reducir directamente el 70 % de toda la factura, sino en ayudar a las compañías a evitar el cobro adicional asociado al consumo que supere el límite.

¿Cómo pueden las empresas aplicar al programa gratuito?

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Las compañías interesadas podrán acceder sin costo a la plataforma de monitoreo durante los seis meses de vigencia del programa, incluso si todavía no son clientes de Vértebra. La convocatoria está dirigida a gerentes generales, financieros, de operaciones y responsables del manejo energético.

Para inscribirse, pueden enviar un correo a ahorraresganar@vertebra.tech.

La herramienta permitirá revisar el comportamiento del consumo y recibir alertas cuando la empresa se acerque al tope establecido.

Esta es la ventana que tienen las empresas para conocer su meta, medir su consumo y hacer ajustes antes de que los cobros sean efectivos”, señaló Juan Pablo Rojas, CEO de Vértebra.

El programa será presentado el 30 de septiembre a las 3:00 p. m. en el Hotel Dann Carlton de Bogotá. Además, el primer ciclo de facturación será pedagógico: no se aplicarán recargos, aunque los ahorros obtenidos sí serán contabilizados.

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