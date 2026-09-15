Secretario de Seguridad responde por cifras de menores desaparecidos en Bogotá

El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, respondió a las denuncias presentadas en el Concejo sobre supuestos casos de secuestro, trata y desaparición de niños, niñas y adolescentes en la capital.

En entrevista con Meridiano Blu, el funcionario desestimó la correlación que vincula los reportes de desaparición con una crisis de criminalidad violenta o redes de secuestro de menores.

No es cierto que hay 17 menores de edad secuestrados en Bogotá. Eso sería una crisis inmensa, entre otras porque no hay ese número de secuestrados en Bogotá en este momento en general Afirmó Restrepo.

Al detallar las estadísticas del sistema de información, el secretario indicó que la mayor cifra de reportes obedece al fortalecimiento de los mecanismos de búsqueda activa aprobados por la legislación nacional.

El funcionario señaló que la entrada en vigencia de la Ley Alerta Rosa y la activación de canales directos por parte de la Fiscalía General de la Nación han permitido mayor visibilidad institucional a la ausencia de menores.



De acuerdo con las cifras presentadas por la Secretaría de Seguridad:



En el año 2016 se reportaron 1.600 casos de niños, niñas y adolescentes desaparecidos en la ciudad.

En 2021 la cifra descendió a 1.025 registros.

En el año 2025 se contabilizaron 815 casos.

En lo corrido del año 2026 se registran 539 reportes de ausencia.

Respecto a la caracterización de los datos recopilados por las autoridades distritales y la Fiscalía a través del sistema de registro, Restrepo precisó la tipología de las ausencias.

El secretario explicó que más del 75 % de las notificaciones corresponden a casos denominados como "evasión", en los cuales los menores se ausentan de sus viviendas por voluntad propia debido a conflictos de convivencia o situaciones personales, retornando posteriormente a sus hogares.

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Asimismo, indicó que en un 20 % de los casos los menores regresaron con sus familias sin que los acudientes entregaran mayores detalles a los investigadores.

Finalmente, el funcionario enfatizó que cerca del 3 % del total de las ausencias investigadas se relacionan con hechos delictivos o de violencia, situaciones que son asumidas de manera directa por la Fiscalía General de la Nación y los grupos GAULA de la Policía Nacional.

