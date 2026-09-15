Contraloría alerta por posible pérdida de $6.643 millones en contrato de Bomberos de Bogotá

La Contraloría de Bogotá encontró un posible detrimento patrimonial por 6.643 millones de pesos en el Cuerpo Oficial de Bomberos de la capital, relacionado con un contrato firmado en 2022 para la compra de siete máquinas extintoras. Según el organismo de control, la entidad entregó por adelantado el 49 % del valor del contrato, pero los vehículos no fueron recibidos dentro del plazo establecido.

La Contraloría también identificó fallas en la supervisión y vigilancia del contrato. De acuerdo con el hallazgo, no se habrían aplicado oportunamente las medidas previstas frente al incumplimiento del contratista.

El organismo de control señaló que, pese a que se realizaron varias suspensiones y prórrogas con el propósito de garantizar la entrega de los vehículos, el plazo del contrato terminó sin que se cumpliera con lo acordado.

"Este hallazgo, con incidencia disciplinaria también, demuestra la importancia de fortalecer la supervisión y el control de los contratos para garantizar que cada peso de los bogotanos se traduzca en bienes y beneficios al servicio de la ciudadanía", dijo el director de Seguridad Convivencia y Justicia de la Contraloría de Bogotá, Fernando Poveda.

Por estos hechos, la Contraloría estableció el hallazgo fiscal por 6.643 millones de pesos, además de señalar una posible incidencia disciplinaria relacionada con las deficiencias encontradas en el control y seguimiento del contrato.