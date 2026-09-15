Hombre acepta cargos por feminicidio de su pareja y su hijastra de 11 años en Usme, Bogotá

Una discusión habría desencadenado el homicidio de una niña de 11 años y, horas después, el de su madre, en hechos ocurridos el pasado 7 de septiembre en un inmueble del barrio Betania, en la localidad de Usme, en Bogotá. Por estos hechos, Donis David Fonseca, un hombre de 44 años, aceptó los cargos formulados por la Fiscalía y fue enviado a un centro carcelario con medida de aseguramiento.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía, el hombre habría asfixiado a la menor cuando se disponía a salir hacia el colegio, como represalia contra su madre por una discusión que se había presentado previamente.

Horas después, cuando la mujer regresó de trabajar, el señalado agresor presuntamente le manifestó que tenía una sorpresa, le vendó los ojos y posteriormente la atacó con un arma cortopunzante, causándole la muerte.

La Fiscalía señaló que, después de los dos homicidios, el hombre habría limpiado las manchas de sangre con el propósito de ocultar evidencias. Posteriormente, durante la madrugada del 9 de septiembre, al parecer cambió de ropa a las víctimas y ubicó sus cuerpos en los asientos delantero y trasero del vehículo.



Según la investigación, el hombre emprendió inicialmente un recorrido hacia La Guajira, pero hacia el mediodía regresó a Bogotá y continuó su desplazamiento hacia Villavicencio, Meta.

El recorrido terminó en inmediaciones de Chipaque, Cundinamarca, donde fue capturado en flagrancia luego de que varios ciudadanos alertaron a las autoridades sobre la presencia de dos personas dentro del automotor que no respondían a sus llamados.

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Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Cundinamarca le imputó los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Durante las audiencias, el hombre aceptó los cargos. Posteriormente, un juez de control de garantías determinó que deberá cumplir una medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.