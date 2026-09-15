Mamá instrumentalizaba a su hijo de 12 años para robar en Bogotá: lo abandonó al ser descubiertos

Un niño de 12 años habría sido utilizado por su propia madre y otro hombre para cometer hurtos en diferentes establecimientos comerciales de Patio Bonito, en el suroccidente de Bogotá. Las cámaras de seguridad permitieron evidenciar la manera en que el menor ingresaba a los locales mientras los dos adultos distraían a los comerciantes.

Según lo recogido por el Ojo de la noche para Mañanas Blu, la mujer y el hombre, quien sería su pareja sentimental, llegaban a los establecimientos acompañados del menor. Mientras ellos intentaban llevar a los trabajadores hacia otros puntos del local con diferentes excusas, el niño aprovechaba para acercarse a las cajas registradoras.

En las grabaciones se observa cómo el menor habría tomado celulares y dinero en efectivo de los establecimientos mientras los adultos mantenían ocupados a los comerciantes.

#OjoDeLaNoche | En la localidad de Usme las autoridades investigan crimen de joven. Por su parte, le contamos la historia de una mujer que instrumentalizaba a menor para robar en locales.



Además, le contamos los detalles sobre las protestas registradas en la noche de este 14 de… pic.twitter.com/hIS9Sm8nBi — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 15, 2026

¿Qué pasó cuando fueron descubiertos?

El caso quedó al descubierto nuevamente cuando el menor fue sorprendido por la comunidad durante uno de los hurtos. De acuerdo con lo conocido, la mujer salió corriendo del lugar y abordó un taxi junto al hombre que la acompañaba, mientras el niño quedó abandonado.



La situación fue atendida posteriormente por la Policía, que adelantó las labores para ubicar a los adultos involucrados y proteger al menor.

¿Qué pasó con el niño de 12 años?

El teniente coronel Juan Mantilla, comandante de la estación de Policía de Kennedy, confirmó que los adultos fueron dejados a disposición de la autoridad judicial competente para responder por estos hechos.

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En cuanto al menor, la Policía de Infancia y Adolescencia asumió su protección y se inició el proceso de restablecimiento de sus derechos. Además, las autoridades recuperaron el dinero que había sido hurtado durante el hecho.

"Esas personas fueron dejadas a disposición ante la autoridad autoridad judicial competente con el fin de que responda por estos hechos. Igualmente, el menor de edad se le restablecieron los derechos y se recuperó el dinero hurtado. Es importante manifestar que se indaga por otros hechos que han ocurrido en otros lugares con el fin de la participación de esta madre de familia y su hijo en otros hurtos", explicó el oficial a Blu Radio.

La investigación busca establecer si la pareja y el menor estarían relacionados con otros robos registrados en establecimientos comerciales de la zona. Mientras avanzan las actuaciones judiciales contra los dos adultos, el niño permanece bajo la protección de las autoridades de Infancia y Adolescencia.

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Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto: