Línea 1 del metro de Bogotá entregará pasajes gratis a estas personas ¿Quiénes aplican?

La Línea 1 del metro de Bogotá se alista para enfrentar la última parte de su construcción y entrar al arranque de su operación, pero antes de que los bogotanos puedan viajar por la capital en este sistema de transporte, el Distrito confirmó que brindará un importante beneficio a un grupo específico de usuarios.

Resulta que el beneficio tiene que ver con la tarjeta conmemorativa que permitirá acceder a un pasaje gratuito durante el primer recorrido en el sistema. Sin embargo, este no será para todos, sino que está dedicado a quienes cumplieron con sus pagos de recaudo solidario durante el año 2025.

La medida tiene la misión de reconocer la participación de estos ciudadanos antes de que empiece el funcionamiento de la obra más esperada por los residentes de Bogotá y que podrá ser la solución para la movilidad de miles de personas que día a día viajan por la ciudad para llegar a sus trabajos, hogares o universidades.

¿Quiénes recibirán el pasaje gratis del metro de Bogotá?

El beneficio no será uno al que todos los usuarios puedan acceder. Según la información entregada, solamente recibirán la tarjeta conmemorativa aquellos que hayan cumplido con los pagos de recaudo solidario durante 2025.

Con esta tarjeta podrán obtener un viaje gratuito durante el primer recorrido de la Línea 1. Según confirmó la Alcaldía, no existe una inscripción, formulario o trámite adicional para solicitar el beneficio, por lo que se recomienda estar alerta a las redes sociales y canales oficiales del Distrito y de TransMilenio para conocer si existe algún proceso adicional.

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El reconocimiento se conoce mientras siguen avanzando los trabajos para completar la primera línea del sistema de transporte, la cual conectará a Bosa con el centro de la ciudad.

Metro de Bogotá. Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

¿Cómo será el recorrido de la Línea 1?

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La primera Línea del metro de Bogotá tendrá una extensión de 23,9 kilómetros y 16 estaciones, con un trazado que iniciará desde el patio taller ubicado en Bosa y culminará en la calle 72 con avenida Caracas, al centro de la capital.

El proyecto además contempla conexiones con TransMilenio, con la idea de facilitar los desplazamientos de los bogotanos y conectar fácilmente con otros puntos de la ciudad.

Entre las localidades que estarán vinculadas con el recorrido se encuentran:



Bosa.

Kennedy.

Puente Aranda.

Los Mártires.

Antonio Nariño.

Santa Fe.

Chapinero.

Teusaquillo.

Barrios Unidos.

Al cierre de agosto, el Distrito reportó que la obra tenía un avance general del 82,33 %. Los principales frentes de construcción se concentraban en sectores como la avenida Villavicencio, avenida Primero de Mayo, avenida NQS, calle octava sur, calle primera y avenida Caracas. Además, el viaducto alcanzó los 17 kilómetros construidos y megaestructuras como el puente ferroviario de la 26 con Caracas. Por ahora, desde la Alcaldía siguen manteniendo el 15 de marzo de 2028 como la fecha objetivo para la inauguración del metro.

Así, mientras avanzan las obras, también se conocen los primeros beneficios asociados con la entrada en funcionamiento del sistema. El pasaje gratuito anunciado estará ligado al reconocimiento de quienes realizaron sus aportes durante 2025.

