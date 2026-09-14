En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Audio Manel Grau
Presupuesto 2027
Protestas universidades
Sismos en Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Línea 1 del metro de Bogotá entregará pasajes gratis a estas personas ¿Quiénes aplican?

Línea 1 del metro de Bogotá entregará pasajes gratis a estas personas ¿Quiénes aplican?

La construcción de la Línea 1 del metro de Bogotá avanza en su recta final, con un 82,33 % de ejecución reportado al cierre de agosto.

Metro de Bogotá llegó por primera vez a Kennedy.jpg
Metro de Bogotá llegó por primera vez a Kennedy //
Foto: Alcaldía de Bogotá
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de sept, 2026

La Línea 1 del metro de Bogotá se alista para enfrentar la última parte de su construcción y entrar al arranque de su operación, pero antes de que los bogotanos puedan viajar por la capital en este sistema de transporte, el Distrito confirmó que brindará un importante beneficio a un grupo específico de usuarios.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Resulta que el beneficio tiene que ver con la tarjeta conmemorativa que permitirá acceder a un pasaje gratuito durante el primer recorrido en el sistema. Sin embargo, este no será para todos, sino que está dedicado a quienes cumplieron con sus pagos de recaudo solidario durante el año 2025.

Últimas noticias

Manifestaciones Calle 80 por niño desaparecido
Bogotá

Manifestación en la Calle 80 por la desaparición del estudiante Joseph Santiago Santamaría

Vendedor de drogas en el parque de los hippies en Chapinero, Bogotá.
Bogotá

Capturan a vendedor de droga cerca del parque de los Hippies en Chapinero, Bogotá

La medida tiene la misión de reconocer la participación de estos ciudadanos antes de que empiece el funcionamiento de la obra más esperada por los residentes de Bogotá y que podrá ser la solución para la movilidad de miles de personas que día a día viajan por la ciudad para llegar a sus trabajos, hogares o universidades.

¿Quiénes recibirán el pasaje gratis del metro de Bogotá?

El beneficio no será uno al que todos los usuarios puedan acceder. Según la información entregada, solamente recibirán la tarjeta conmemorativa aquellos que hayan cumplido con los pagos de recaudo solidario durante 2025.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Con esta tarjeta podrán obtener un viaje gratuito durante el primer recorrido de la Línea 1. Según confirmó la Alcaldía, no existe una inscripción, formulario o trámite adicional para solicitar el beneficio, por lo que se recomienda estar alerta a las redes sociales y canales oficiales del Distrito y de TransMilenio para conocer si existe algún proceso adicional.

Publicidad

El reconocimiento se conoce mientras siguen avanzando los trabajos para completar la primera línea del sistema de transporte, la cual conectará a Bosa con el centro de la ciudad.

Metro de Bogotá.
Metro de Bogotá.
Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

¿Cómo será el recorrido de la Línea 1?

Publicidad

La primera Línea del metro de Bogotá tendrá una extensión de 23,9 kilómetros y 16 estaciones, con un trazado que iniciará desde el patio taller ubicado en Bosa y culminará en la calle 72 con avenida Caracas, al centro de la capital.

El proyecto además contempla conexiones con TransMilenio, con la idea de facilitar los desplazamientos de los bogotanos y conectar fácilmente con otros puntos de la ciudad.

Entre las localidades que estarán vinculadas con el recorrido se encuentran:

  • Bosa.
  • Kennedy.
  • Puente Aranda.
  • Los Mártires.
  • Antonio Nariño.
  • Santa Fe.
  • Chapinero.
  • Teusaquillo.
  • Barrios Unidos.

Al cierre de agosto, el Distrito reportó que la obra tenía un avance general del 82,33 %. Los principales frentes de construcción se concentraban en sectores como la avenida Villavicencio, avenida Primero de Mayo, avenida NQS, calle octava sur, calle primera y avenida Caracas. Además, el viaducto alcanzó los 17 kilómetros construidos y megaestructuras como el puente ferroviario de la 26 con Caracas. Por ahora, desde la Alcaldía siguen manteniendo el 15 de marzo de 2028 como la fecha objetivo para la inauguración del metro.

Así, mientras avanzan las obras, también se conocen los primeros beneficios asociados con la entrada en funcionamiento del sistema. El pasaje gratuito anunciado estará ligado al reconocimiento de quienes realizaron sus aportes durante 2025.

Relacionados

Metro de Bogotá

Alcaldía Mayor de Bogotá

Publicidad

Publicidad

Publicidad