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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Capturan a vendedor de droga cerca del parque de los Hippies en Chapinero, Bogotá

Capturan a vendedor de droga cerca del parque de los Hippies en Chapinero, Bogotá

El hombre, que aparentemente trabajaba como cuidador de carros, fue capturado en Bogotá después de que la Policía le hiciera seguimiento a través de cámaras de seguridad.

Vendedor de drogas en el parque de los hippies en Chapinero, Bogotá.
Vendedor de drogas en el parque de los hippies en Chapinero, Bogotá.
X: @SeguridadBOG
Por: Laura Alejandra Moreno
|
Actualizado: 14 de sept, 2026

De acuerdo con las autoridades, el detenido habría aprovechado su aparente actividad como cuidador de carros para desarrollar la comercialización de drogas. La investigación permitió establecer que utilizaba una zona de matorrales cercana para esconder las sustancias y retirarlas cuando llegaban los posibles compradores.

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El procedimiento comenzó después de que los operadores del C4 identificaran los movimientos sospechosos del hombre. Según el reporte, el sujeto se dirigió hasta una zona ubicada detrás de una reja, donde habría dejado ocultos los estupefacientes.

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Después, se registró la llegada de un primer posible comprador, quien se desplazó hasta el lugar. El hombre habría retirado una sustancia de la zona en la que estaba escondida y luego se dirigió detrás de los matorrales para realizar la entrega.

Minutos después ocurrió una situación similar con un segundo posible comprador. Ante estos movimientos, se dio aviso a los uniformados que se encontraban en el sector para que intervinieran.

Los policías llegaron hasta el lugar y abordaron al sospechoso. Aunque durante el procedimiento no tenía los estupefacientes consigo, los uniformados fueron conducidos hasta el punto que había sido identificado previamente como el sitio donde estaban ocultas las sustancias.

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Allí encontraron los estupefacientes y, con este elemento, procedieron con la captura del hombre, quien quedó a disposición de las autoridades competentes para responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

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De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, la captura se suma a las acciones adelantadas por las autoridades contra el tráfico de drogas en esta localidad de Bogotá. Según el balance entregado, este año se han realizado más de 280 capturas relacionadas con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en la localidad de Chapinero.

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