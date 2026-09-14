Más de 24 horas sin agua en Suba: estos son los barrios afectados por daño en tubería

Habitantes de varios sectores de Suba completan más de 24 horas sin servicio de agua debido a un daño presentado en una tubería matriz ubicada en la avenida Ciudad de Cali con calle 139, donde equipos del Acueducto de Bogotá continúan adelantando trabajos de reparación.

La emergencia obligó a suspender temporalmente el suministro en el sector comprendido entre las calles 132 y 170 y las carreras 98 y 118, mientras se arregla la tubería de agua potable.

¿Cuáles son los barrios afectados?

De acuerdo con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, los sectores que permanecen afectados son Villa Hermosa, Las Mercedes, Tuna Baja, Pinos de Lombardía, Tibabuyes, Rincón de Santa Inés, Tuna, Sabana de Tibabuyes Norte, Lombardía, Puerta del Sol, Villa María, El Poa, Costa Azul, La Chucua, Las Flores y Potrerillos.



Diego Montero, gerente del Sistema Maestro del Acueducto, explicó que los equipos operativos trabajaron durante la tarde y noche del domingo y continuaron las labores durante la madrugada de este lunes.

Acueducto repara tubería en Suba Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

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“Nuestros equipos operativos y técnicos continúan los trabajos para la reparación del daño presentado este domingo en la avenida Ciudad de Cali con calle 139, en la localidad de Suba. Los equipos trabajaron durante toda la tarde y noche de ayer y durante la madrugada de este lunes”, señaló.

El funcionario explicó que, debido a que se trata de una red matriz, fue necesario fabricar una pieza especial para reparar y reforzar la tubería con el objetivo de prevenir nuevos daños. Asimismo, aseguró que las labores también han requerido coordinación con Enel y la Secretaría Distrital de Movilidad.

¿Cuándo regresará el agua en Suba?

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La meta del Acueducto es finalizar los trabajos este lunes y comenzar a restablecer paulatinamente el suministro durante las horas de la noche. Es decir, el servicio podría no regresar al mismo tiempo en todos los barrios afectados.

Mientras termina la reparación, la entidad mantiene un servicio alternativo mediante carrotanques, con prioridad para centros de salud y lugares con alta concentración de personas.

Los carrotanques pueden solicitarse a través de la Acualínea 116, canal en el que los ciudadanos también podrán consultar información sobre el avance de los trabajos y el restablecimiento del servicio.