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Alcalde de Cartagena demandó resolución de la CREG: busca frenar cobros extra por consumo de energía

Dumek Turbay interpuso la demanda ante el Consejo de Estado, asegurando que no solo no es objetivo sino que su diseño carece de fundamento técnico.

Dumek Turbay demanda CREG ante el Consejo de Estado
Dumek Turbay demanda CREG ante el Consejo de Estado.
Foto: Alcaldía de Cartagena.
Por: Dálida Orozco
|
Actualizado: 14 de sept, 2026

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, demandó ante el Consejo de Estado la resolución de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) que establece cobros extra por el consumo de energía durante el fenómeno de El Niño.

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De acuerdo con el alcalde Turbay, dicho programa no solo no es objetivo, sino que su diseño carece de fundamento técnico.

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“No se puede confundir el consumo que puede evitarse con el consumo que el clima hace inevitable. La CREG debe entender que hay realidades humanas detrás de cada porcentaje. No se le puede pedir a la gente que viva con base en porcentajes. No podemos convertir una necesidad climática en una sanción económica”, sostuvo el mandatario cartagenero, quien ha sido uno de los mayores detractores de la medida desde su anuncio.

Para el mandatario, el problema no está en promover el ahorro energético, sino en cómo se distribuyen las cargas de esa política en territorios climáticos diametralmente opuestos.

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“Una buena intención puede producir una injusticia si no reconoce las enormes diferencias entre los territorios. Por eso, es mi obligación defender los derechos de mi gente y cuestionar que Cartagena sea medida bajo los mismos parámetros que ciudades de clima frío o territorios como Boyacá o Pasto”, enfatizó.

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La demanda solicita, además, una medida cautelar para que, mientras se resuelve el proceso, se suspendan provisionalmente los efectos de la resolución frente a los usuarios de Cartagena, evitando que se consoliden cobros adicionales derivados del consumo de energía.

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