Rescatan a mujer secuestrada tras masacre en el sur del Cesar: es hija de una de las víctimas

Con un robusto operativo militar, tropas de la Décima Brigada del Ejército Nacional dieron en las últimas horas con el paradero de una mujer que estaba secuestrada por el grupo armado ELN en el corregimiento de Simaña, jurisdicción del municipio de La Gloria, en Cesar, donde este fin de semana se registró una masacre que sumó cinco víctimas fatales.

De acuerdo con el Teniente Coronel Felix Pinto, Comandante Batallón Especial Enery Vial N.°3, la mujer había sido secuestrada por estos hombres momentos después del asesinato de su padre en el atentado.

“La presión ejercida por la presencia institucional y la rápida maniobra de las unidades que se desplazaban en vehículos blindados por el sector, obligó a los captores abandonar a la ciudadana y darse a la fuga. Tras su rescate, las tropas acompañaron a la mujer hasta un lugar seguro, priorizando en todo momento su protección e integridad”, declaró el teniente coronel Pinto.

“El Ejército Nacional reafirma su compromiso con la seguridad, la vida y la libertad de los habitantes de la región, al tiempo que mantiene las operaciones militares en el sector para garantizar la tranquilidad en el departamento del Cesar”, agregó.



Fueron al menos cinco vehículos blindados los que se utilizaron durante el operativo y la población se mantiene bajo exhaustiva vigilancia de las fuerzas armadas.

Hay que mencionar que en el Cesar siguen las investigaciones alrededor de esta masacre que, al parecer se derivó de la lucha territorial por el hurto de hidrocarburos y la distribución de la cocaína proveniente del Catatumbo, entre el ELN y el Clan del Golfo.

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De esa manera fue confirmado por el Secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, haciendo referencia a que uno de los fallecidos fue Diomar Gómez Cáceres, alias de ‘El Gordo’ o ‘Tío Omar’, uno de los presuntos cabecillas del Clan del Golfo más buscados por la Policía en este departamento.

Los otros occisos fueron identificados como Edelmira Toro Guevara, Miguel Armenta Jaraba, Millón Armenta Jaraba y Carlos Rodelo. Del mismo modo, la violencia aceleró la llegada de 75 hombres del Ejército Nacional, quienes esta semana ya estarán en el sur del Cesar.